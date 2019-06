von Helmut Kohler

„Ist der Mai recht heiß und trocken, kriegt der Bauer kleine Brocken; ist er aber feucht und kühl, gibt es Frucht und Futter viel.“ Wenn auch der Niederschlag etwas zu gering ausgefallen ist, so müssten die Landwirte dieses Jahr nach der Bauernregel mit ihrer Ernte zufrieden sein. Ohne einen einzigen Sommertag (ab 25 Grad) stand der 1,9 Grad zu kalte im starken Kontrast zum sehr warmen Mai 2018. Mit 242,4 Litern Regen pro Quadratmeter fielen 47,6 Liter weniger als im langjährigen Mittel.

Mit strahlendem Sonnenschein und Temperaturen um 20 Grad hatten die Maibummler erstmals wieder seit 2013 ein ideales Wander- und Grillwetter. Nach einem weiteren warmen Tag mit über 20 Grad brachte Tief „Werner“ ab dem 3. Mai einer arktischen Strömung einen radikalen Luftmassenwechsel. Neben den gegenüber der Norm etwa 10 Grad zu kühlen Temperaturen hatte „Werner“ auch noch Graupel-, Regen- und Schneeregenschauer im Angebot. Nach einer klaren Nacht hatten wir in Bad Säckingen am 6. mit –0,2 Grad sogar einen späten Frosttag. Nach diesen verfrühten Eisheiligen stiegen die Temperaturen ab dem 8. Mai wieder an.

Zu T-Shirt und kurzen Hosen lud das durch die Tiefs „Ykon“ und „Zacharias“ verursachte wechselhafte und windige Aprilwetter jedoch noch nicht ein. Bei für die Jahreszeit deutlich zu kühlen Temperaturen zeigte sich das Wetter mit Hoch „Neyvi“ bei einem Wechsel aus Sonnenschein und Wolken trocken. Mit den verfrühten und pünktlichen Eisheiligen war die erste 4,7 Grad zu kalte Maihalbzeit die kälteste seit Messbeginn 1997. Die zweite Maihälfte begann immer noch kühl und wolkig, bevor am 17. Mai die Temperaturen mit viel Sonnenschein auf 20,6 Grad anstiegen. Tief „Axel“ übernahm am 18. die Regentschaft und brachte uns, die Natur dankte es, bei für die Jahreszeit immer noch zu kühlen Temperaturen bis zum 22. Mai 33,2 Liter Regen. Ab dem 22. rückte Hoch „Ophelia“ nach und sorgte wieder für sehr sonniges und deutlich wärmeres Wetter, so hatten wir am 24. mit 23,4 Grad die bisher höchste Temperatur in diesem Mai. Der Mai 2019 blieb sich treu, ein stabiles Hoch war nach wie vor nicht in Sicht. Tief „Claudius“ sorgte nach dieser kurzen warmen und sonnigen Wetterphase am 28. mit einem Schwall Kaltluft und Regen dafür, dass die Tages-Höchsttemperaturen wieder unter 20 Grad lagen. Dank Hoch „Pia“ konnten die Vatertagsbummler am 30. mit viel Sonnenschein und Temperaturen deutlich über 20 Grad auf ihre Wanderschaft gehen. So endete der Mai standesgemäß wieder deutlich wärmer, so dass wir am 31. mit 24,3 Grad den wärmsten Tag hatten.