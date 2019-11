von sk

Unbekannte brachen am Donnerstagabend in ein Reihenhaus im Hüssyweg ein und stahlen Gold, Schmuck und Bargeld. Die Tatzeit liegt zwischen 19 und 21 Uhr. In dem Haus wurden Schubladen, Schränke und sonstige Behältnisse durchwühlt. Den Einbrechern fiel dabei Gold, Schmuck und Bargeld in die Hände. Deren Wert liegt im fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungsgruppe Einbruch bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder sonstiger Hinweise unter der Telefonnummer 07741/8316-0.