von Susanne Kanele

Es ist ein Konzept, dass sich von Anfang an bewährt hat und so ist es selbstverständlich, dass der Stadtmarketingverein Pro Bad Säckingen auch in seinem Jubiläumsjahr eine Einkaufsnacht mit einer großen Modenschau startet. Am Freitag, 14. September, verwandelt sich gleich die gesamte Innenstadt in einen großen Laufsteg, der in der Schützenstraße mündet, wo sich alle Teilnehmer noch einmal gemeinsam präsentieren.

Mehr als Mode

Insgesamt elf Geschäfte beteiligen sich um 18.30 Uhr an dieser Modenschau. Und der Begriff Mode ist mit allen Facetten vertreten. Denn es wird nicht nur die aktuelle Herbst- und Wintermode vorgestellt. Auch die neuesten Frisurentrends oder die Hutmode wird vertreten sein. „Die Models werden nicht mehr wie im vergangenen Jahr alle in einer Reihe durch die Innenstadt laufen“, erklärt Elisabeth Vogt, Vorsitzende des Vereins Pro Bad Säckingen.

Gutscheine einlösen

In diesem Jahr werden bis zu acht Models pro Geschäft, jeweils vor dem Geschäft starten und die Mode vorstellen. „Am Ende kommen alle Models um 19.30 Uhr in der Schützenstraße zusammen und präsentieren sich gemeinsam auf einem Laufsteg“, so Vogt weiter. Die Einkaufsnacht am kommenden Freitag, stellt aber auch die Gelegenheit dar, die Gutscheine von Pro Bad Säckingen einzulösen. Denn ab Oktober plant Pro Bad Säckingen, neue Gutscheine. „Die neuen Gutscheine können ab Oktober auch online auf unserer Homepage bestellt werden“, erklärt die Vorsitzende. Einen Tag später wird der Gutschein freigeschaltet und kann so bequem rund um die Uhr von Zuhause aus ausgedruckt werden.

Stöbern bis 21 Uhr

Bis 21 Uhr kann während der Einkaufsnacht in der Innenstadt gestöbert und gekauft werden. Gleichzeitig gibt es noch eine After-Work-Musik mit der Gruppe „Sommerwind“. Aber auch nach der Einkaufsnacht gibt es noch einen guten Grund in der Stadt zu bleiben. Denn rund um das Hotel „Goldener Knopf“ findet ein Weinfest statt. Start ist mit der Einkaufsnacht am Freitag. Aber auch am Samstag und am Sonntag stellen insgesamt drei Winzergenossenschaften ihre Produkte vor. Außerdem gibt es Sekt und Champagner. Auch die Speisekarte ist unter anderem mit Winzerschnitte oder Zwiebelweihe ganz auf ein Weinfest abgsetimmt. Am Samstagabend gibt es Livemusik mit den „Soul Refrigerators“ und am Sonntag von 11.30 bis 14.30 Uhr ein Familienbrunch mit Kinderbetreuung.

