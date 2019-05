von Charlotte Fröse

Pflegebedürftigkeit wird in Baden-Württemberg zunehmend zum Armutsrisiko. Denn wer pflegebedürftig ist und im Heim lebt, muss einen großen Anteil der Kosten selbst bezahlen. Dadurch werden viele Heimbewohner in die Sozialhilfe gedrängt. Der Sozialverband VdK setzt sich für eine finanzielle Entlastung pflegebedürftige Heimbewohner ein.

Von Altersarmut betroffen

Von Altersarmut betroffen ist auch Lore H. aus M. (Anmerkung der Redaktion: Name und Situation beispielhaft). Mit ihren 76 Jahren bekommt sie zusammen mit der Witwenrente von ihrem Mann, den sie über viele Jahre rund um die Uhr pflegte, als er noch vor dem Rentenalter einen Schlaganfall erlitt, im Monat nicht ganz 1000 Euro Rente. Mit zunehmender Pflegebedürftigkeit erhielt sie im Laufe der Zeit den Pflegegrad 3, der ihr ein Pflegegeld in Höhe von monatlich 545 Euro zugesteht, wenn sie komplett zuhause privat gepflegt wird.

Bis vor wenigen Jahren kam sie damit gerade so über die Runden, solange wie sie noch viele Dinge selber erledigen konnte. Familie, Nachbarn und Freunde unterstützen sie bei ihrem Entschluss, so lange wie möglich unabhängig in den eigenen vier Wänden zu leben. Mit der Zeit reichte diese private pflegerische Betreuung jedoch nicht mehr aus. Eine Sozialstation übernahm pflegerische Aufgaben. Dadurch schmälerte sich aber auch das ihr zur Verfügung stehende Pflegegeld drastisch. Nach einem Sturz und einem längeren Krankenhausaufenthalt war es der Seniorin trotz der bisher angestammten Hilfe nicht mehr möglich, allein in ihrer Wohnung zu leben. Ein Umzug ins Heim wurde notwendig. Jetzt wird sie dort rundum betreut.

Dies hat aber seinen Preis. Ihre Rente mitsamt dem Pflegegeld reicht bei weitem nicht aus, um den Aufenthalt im Heim zu bestreiten. Für die Pflegekosten im Heim erstattet die Pflegekasse im Fall von Frau H. 1262 Euro. In den Pflegekosten eingeschlossen sind die Kosten für die eigentliche Pflege, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten und die Ausbildungsumlage, sie betragen pro Monat bei der Pfleggrad 3 rund 3500 Euro. Ihr Eigenanteil beträgt demnach noch rund 2240 Euro. Die wenigen Ersparnisse von Frau H. sind längst aufgebraucht. Mit ihrer kleinen Rente kann sie den Eigenanteil nicht bezahlen. Damit ist sie kein Einzelfall. In Baden-Württemberg teilen sich laut VdK mit ihr etwa weitere 27 000 pflegebedürftige Menschen das gleiche Schicksal. Sie müssen Hilfe zur Pflege beziehen und werden dadurch zum Sozialfall.

Entlastung für Heimbewohner

Der Sozialverband VdK setzt sich dafür ein, dass das Land pflegebedürftige Heimbewohner, vor allem auch bei den hohen Investitionskosten entlasten soll. Sie betragen im Schnitt laut VdK rund 440 Euro pro Monat. Armutsrisiko zeigt sich jedoch nicht nur bei den Pflegebedürftigen, sondern auch bei der Gruppe der pflegenden Angehörigen. Wer seine Angehörigen, egal welchen Alters, zuhause betreut, entlastet den Staat um Milliarden. Als Dank dafür bekommen sie in der Regel später einmal eine kleinere Rente und sind oftmals auf staatliche Mittel angewiesen.

Denn Rundumpflege eines Angehörigen und eine berufliche Anstellung lassen sich so gut wie gar nicht miteinander vereinbaren. Neben den Pflegebedürftigen und den pflegenden Angehörigen ist eine weitere Gruppe in diesem Kontext von Armutsrisiken betroffen, das ist die Gruppe der beruflichen Pflegekräfte. Diese Berufsgruppe arbeitet bei hohen Arbeitsbelastungen auf einem niedrigen Lohnniveau, was wiederum zu einer geringen Rente führt, mit der großen Gefahr in die Altersarmut abzugleiten.

Winfried Riegelsberger ist Vorsitzender des VdK Bad Säckingen. Bild: Fröse | Bild: Charlotte Fröse