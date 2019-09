Über die Stränge zu schlagen und Grenzen auszutesten, liegt gewissermaßen in der Natur des Erwachsenwerdens. Die Grenze zur handfesten Straftat kann dabei ausgereizt werden – und nicht selten überschritten. Dann droht die juristische Konsequenz. Doch wann wird die vermeintliche Jugendsünde zum Fall für das Gericht? Die Bad Säckinger Jugendrichterin Susanne Schröder gibt einen Einblick.

150 Jugendstrafverfahren im Jahr

„Meistens kommt vor Gericht die Einsicht ins eigene Tun, verbunden mit einer heilsamen Wirkung“, sagt Jugendrichterin Susanne Schröder. | Bild: Baier, Markus

Die gute Nachricht vorweg: Nicht jedem Jugendlichen, der mit dem Gesetz in Konflikt gerät, droht eine Karriere als Verbrecher. Und auch eine Verurteilung vor Gericht bedeutet nicht zwangsläufig, dass einem der weitere Lebensweg oder gar ganze Berufssparten für alle Zeit verbaut sind.

So lautet zumindest die Erfahrung von Susanne Schröder. Die 34-Jährige ist aktuell die einzige Jugendrichterin am Amtsgericht Bad Säckingen. Sie weiß: Der Gang auf die Anklagebank bleibt bei den allermeisten Jugendlichen, mit denen sie es in ihrem Arbeitsalltag zu tun bekommt, ein einmaliges Erlebnis: „Meistens kommt vor Gericht die Einsicht ins eigene Tun, verbunden mit einer heilsamen Wirkung.“

Aber dennoch: Die Zahl an Jugendstrafangelegenheiten, die Susanne Schröder verhandelt, kann sich sehen lassen. Auf etwa 150 Gerichtsverhandlungen pro Jahr bringt sie es. Allen gemeinsam ist, dass es nicht um die ganz schweren Verbrechen geht, etwa solche gegen Leib und Leben. Denn Tatvorwürfe, bei denen eine Jugendhaftstrafe im Raum steht, werden am Jugendschöffengericht in Waldshut oder am Landgericht verhandelt. Nur in Ausnahmefällen verhänge ein Jugendrichter eine Jugendstrafe, wie Susanne Schröder sagt.

Leichtere Formen von Gewalt gehören fallen in die Kategorie „jugendtypische Verfehlungen“. | Bild: Karl-Josef Hildenbrand

Breite Palette der Delikte

Ohnehin falle die große Mehrzahl der Delikte in die Kategorie „jugendtypische Verfehlungen“. Ladendiebstahl zähle dazu, ebenso Verstöße gegen die Betäubungsmittel-Gesetzgebungen, Sachbeschädigungen, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren mit frisierten Rollern oder auch leichtere Körperverletzungsfälle, etwa Schlägereien in Folge von Alkoholkonsum.

Bad Säckingen Zwischen Jugendsünde und Kriminalität: Woran Eltern erkennen, dass ihr Kind auf die schiefe Bahn gerät – und was sich dagegen tun lässt Das könnte Sie auch interessieren

Dagegen erst seit verhältnismäßig kurzer Zeit auf der Agenda der Gerichte: Verbrechen im Zusammenhang mit sozialen Medien wie Cybermobbing, Beleidigungen bis hin zur Verbreitung von gewaltverherrlichenden Inhalten oder auch kompromittierender Fotos im Internet. „Nicht allen ist bewusst, dass sie auch in den sozialen Medien im öffentlichen Raum agieren und sich strafbar machen, wenn sie gewisse Inhalte weiterverbreiten.“

In den meisten Fällen handelt es sich bei den Angeklagten um junge Männer. Häufig spiele der Freundeskreis, den man beeindrucken wolle, bei der begangenen Straftat eine Rolle: „Teils liegt dem Ganzen eine Mutprobe zugrunde, oder man stachelt sich gegenseitig an.“ Über die möglichen Folgen machen sich die Delinquenten in der Regel nur wenig Gedanken.

Auch Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sind in Jugendkreisen nicht selten. | Bild: David-Wolfgang Ebener

Jugendstrafrecht bietet viele Möglichkeiten

Anders als beim Erwachsenenstrafrecht, gehe es im Jugendstrafrecht nicht nur um die Bestrafung eines begangenen Unrechts. „Das Jugendstrafrecht bietet eine Mischung aus Zuchtmitteln und Erziehungsmaßregeln“, sagt Susanne Schröder. Eben der erzieherische Aspekt ziehe sich durch ein Jugendstrafverfahren wie ein roter Faden – bis hin zur Verurteilung.

Bad Säckingen Jugendkriminalität am Hochrhein: Trends und Perspektiven Das könnte Sie auch interessieren

So seien gemeinnützige Arbeiten, Schadenswiedergutmachung oder auch Geldauflagen bei so genannten jugendtypischen Vergehen die Strafmittel der Wahl, sagt Susanne Schröder. Das Ganze gehe einher mit zusätzlichen Auflagen. Dazu zählt die Jugendrichterin beispielsweise die verpflichtende Teilnahme an Beratungsangeboten, Kursen zur Gewaltprävention oder auch das Verbot der Einnahme von Betäubungsmitteln oder Alkohol Bestandteil des Urteils sein.

Bei Mehrfachtätern gebe es schließlich auch den Jugendarrest in Rastatt. „Die Höchstdauer liegt hier bei vier Wochen Dauerarrest. Das vermittelt einen guten Eindruck davon, welche Konsequenz es hat, wenn ein Jugendlicher diese Laufbahn fortsetzt.“ Der Arrest ist übrigens vorwiegend in den Ferien abzusitzen, um Fehlzeiten in der Schule zu vermeiden.

Jugendamt von Beginn an beteiligt

Von Beginn an ist auch die Jugendgerichtshilfe in ein Jugendverfahren involviert. Dabei handelt es sich um spezielle Sachbearbeiter des Jugendamtes. Diese laden zunächst den angeklagten Jugendlichen samt Eltern zum Gespräch und holen Informationen über schulische Leistungen, familiäre Situation und soziales Umfeld eines Beschuldigten ein.

Bad Säckingen Das passiert wenn ein Jugendlicher beim Ladendiebstahl erwischt wird Das könnte Sie auch interessieren

Auf Basis der daraus gewonnenen Erkenntnisse gibt die Jugendgerichthshilfe eine Einschätzung zum Angeklagten ab, verbunden mit einer Empfehlung zum Strafmaß. Ein wichtiger Aspekt ist immer die Reife des Angeklagten zum Tatzeitpunkt und damit die straftechtliche Verantwortlichkeit. Ein 20-Jähriger, der eigentlich als Heranwachsender vor Gericht eingestuft werden müsste und für den folglich das Erwachsenenstrafrecht gilt, kann somit durchaus nach Jugendstrafrecht verurteilt werden, wenn er etwa wegen seiner Lebensumstände mit einem Jugendlichen gleichgestellt werden kann, schildert Schröder. Das Jugendstrafrecht greife auch dann, wenn der junge Erwachsene eine „jugendtypische Verfehlung“ begangen habe.

Die Sachbearbeiter begleiten das weitere Gerichtsverfahren, kümmern sich um Termine und geben vor der Verurteilung erneut eine Empfehlung ab. Außerdem übernehmen sie anschließend die Kontrolle der Einhaltung von Auflagen des Gerichts.

Justitia ist zwar blind. Bei der Verurteilung von Jugendlichen steht aber dennoch nicht die Bestrafung im Vordergrund. | Bild: dpa

Ablauf und Wirkung der Verhandlung

Der eigentliche Ablauf eines Gerichtsverfahrens gegen einen Jugendlichen ist mit dem gegen einen erwachsenen Täter vergleichbar. Die Staatsanwaltschaft erhebt nach Abschluss der Ermittlungen Anklage, die formalen Aspekte der Verhandlung mit Aussagerecht des Angeklagten und Beweisaufnahme sind analog zu denen eines Verfahrens gegen einen Erwachsenen.

Allerdings habe der Schutz des jugendlichen Angeklagten einen wesentlich höheren Stellenwert. „Jugendstrafsachen werden grundsätzlich nichtöffentlich verhandelt“, so Schröder. Auch sind Verhandlungen in der Regel wesentlich kürzer, zumal die meisten Angeklagten geständig sind oder die Beweislage eindeutig ist. Susanne Schröder sagt: „Dass gar kein Unrechtsbewusstsein für eine begangene Tat vorliegt, erleben wir relativ selten.“

Fakt sei auch, dass die Zahl derer, die im Lauf ihrer Jugend mehrfach mit dem Justizapparat in Berührung kommen, der Erfahrung der Bad Säckinger Jugendrichterin nach, relativ überschaubar sei, sagt Susanne Schröder. Insofern zeige das Erleben eines Gerichtsverfahrens verbunden mit den resultierenden Folgen in aller Regel Wirkung.