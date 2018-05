Bad Säckingen Wenn das Freizeit-Biken tödlich endet

Allein diesen Mai sterben zwei Motorradfahrer im Landkreis Waldshut. Auch am kommenden verlängerten Wochenende wird wieder ein Biker-Ansturm auf den Hochrhein und den Schwarzwald erwartet

Das schöne Wetter lockt Motorradfahrer wieder auf die Pisten am Hochrhein und dem Schwarzwald. Die Saison hat begonnen und bereits die ersten Unfall- und Todesopfer gefordert. Am vergangenen Wochenende starb ein Motorradfahrer im Wehratal. Es ist schon der zweite in diesem Jahr. Über den Feiertag und das verlängerte Wochenende wird der nächste Ansturm an Bikern erwartet.