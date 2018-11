Kurt Zimmermann ist ein Kämpfer. Davon zeugen die zahlreichen Medaillen und Pokale, welche die Wände, Schränke und Kommoden seines kleinen Büros schmücken. Sie erinnern den 86-Jährigen an eine Zeit, als er bei Radrennen einen Erfolg nach dem anderen einfuhr.

Heute stützen die vier Räder eines Rollators den 86-Jährigen beim Gehen. Denn Zimmermann, der mittlerweile alleine in seiner Wohnung in Bad Säckingen lebt, kämpft gegen eine unheilbare Krankheit. Er hat Parkinson. „Das setzt meinen Körper nach und nach außer Gefecht“, sagt er – und schiebt trotzig hinterher: „Aber mein Geist ist weiterhin fit.“

"Heute ist das Tüfteln mein Sport"

Dass das tatsächlich so ist, zeigt Zimmermann – ein gelernter Maschinenbau-Ingenieur – nicht ohne Stolz: Er sitzt an diesem Nachmittag auf einem Drehstuhl vor seinem Schreibtisch. Es ist der Ort, an dem Zimmermann immer wieder an kleinen Hilfsmitteln tüftelt, die ihm das Leben mit seiner Krankheit erleichtern: Auf einem Zeichenbrett entwirft er mit Lineal und Bleistift seine Erfindungen. Seine Jüngste, eine Reinigungshilfe für den Allerwertesten, hat er nun sogar zum Patent angemeldet. „Das Grübeln und Tüfteln ist heute mein Sport“, sagt er zufrieden.

Als die unheilbare Krankheit ausbrach

Genau zehn Jahre ist es her, da diagnostizierten Ärzte bei Kurt Zimmermann Parkinson: „Schon meine Mutter hatte diese Krankheit“, erzählt er. Was zunächst mit nächtlichem Schüttelfrost begann, entwickelte sich für den einst begeisterten Sportler zu einer immer extremeren Bürde: Die Bewegungsabläufe wurden langsamer und die Muskeln steifer; die Reflexe ließen nach und mit ihnen das Stehvermögen. Unaufhaltsam schreitet die Krankheit seither voran. „Hätte ich früher nicht so viel Sport gemacht, ich wäre heute wohl noch wesentlich weniger fit“, vermutet Zimmermann. Die Gefahr aber, in seinem Zustand zu stürzen, ist groß. Zu wackelig steht er mittlerweile auf den Beinen.

An seinem Schreibtisch skizziert Zimmermann die Bauanleitungen für seine Erfindungen – fein säuberlich, mit Lineal und Bleistift. | Bild: Reinhardt, Lukas

Erfindungen helfen ihm im Alltag

Doch Kurt Zimmermann weiß sich zu helfen. Überall in seiner 115 Quadratmeter großen Wohnung unterstützen ihn seine kleinen Erfindungen: Im Badezimmer bewahren ihn selbstkonstruierte Sicherheitsbügel und Haltegriffe aus Edelstahl beim Duschen und Zähneputzen vor dem Sturz; im Schlafzimmer hängen Fernbedienung, Leselampe und Fernsehbrille in stets greifbarer Nähe an einer eigens entworfenen Halterung aus Gummizügen; und im Wohnzimmer hat er einen ausziehbaren Greifarm und den Besteckkorb einer Spülamische so umfunktioniert, dass Leselupe, Fernsehzeitung und Umschalter immer in Reichweite des Sessels sind.

Ideen kommen meist am Abend

„Spät abends, kurz vor dem Einschlafen, da kommen mir meist die besten Ideen“, sagt Zimmermann. Er nimmt ein weißes Klemmbrett, das auf dem Nachttisch neben seinem Bett liegt, in die linke Hand, während er sich mit der rechten am Rollator festhält. „Darauf zeichne ich dann meine spontanen Einfälle“, erzählt er stolz. Die Grundlage für seine Erfindungen.

Was Zimmermann zunächst machte, um sein eigenes Leben leichter zu gestalten, tut er mittlerweile auch für jene, die ein ähnliches Schicksal teilen. „Jemand, der mit einer solchen Krankheit lebt und mit den körperlichen Behinderungen, die damit einhergehen, der weiß wesentlich besser, was einem im Alltag wirklich hilft“, erklärt der 86-Jährige: „Und das“, so Zimmermann mit einem Schmunzeln, „beginnt bereits auf der Toilette.“

"Die einfachen Dinge gelingen irgendwann nicht mehr"

Für Menschen, deren Bewegungsfähigkeit so stark eingeschränkt ist, dass sie sich alleine nicht mehr den Hintern abwischen können, hat Zimmermann nun „eine Reinigungshilfe für den Analbereich“ erfunden, wie er sagt. „Es sind diese einfachen Dinge, die einem irgendwann nicht mehr gelingen – aber ich möchte so unabhängig bleiben wie nur möglich“, erklärt er.

Vor zwei Jahren konstruierte Zimmermann das Hilfsmittel für den Toilettengang – aus dem Griff einer Gipsspachtel, aus einem gebogenen Kleiderhaken und aus einem Ring. „Man wickelt das Klopapier um die Spize, schiebt den Ring darüber – und kann sich nach dem großen Geschäft ohne Probleme den Hintern säubern.“

Entscheidung über Patentantrag läuft

Diese Konstruktion hat Zimmermann nach gemeinsamer Recherche mit einem Anwalt im Oktober zum Patent angemeldet – ein durchaus kostenintensives Prozedere. Eine Kommission entscheidet nun, ob diese Erfindung im Sinne eines Patents einzigartig und damit neu ist.

Mit seiner Reinigungshilfe war Zimmermann Anfang November nun auf der internationalen Erfindermesse im fränkischen Nürnberg vertreten. „Dort habe ich eine gute Ressonanz bekommen", sagt er. Deswegen möchte er das kleine Hilfsmittel für das große Geschäft nun auch im großen Stil produzieren lassen." Zuhause, auf dem Schreibtisch seines Büros, liegen bereits zahlreiche Exemplare. An ihnen tüftelt Zimmermann weiter, denn vollends zufrieden ist er noch nicht: „Es gibt immer etwas zu optimieren.“

Das Patent Laut dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) belegte Baden-Württemberg im Jahr 2017 mit 573 Patentanmeldungen von freien Erfindern bundesweit den dritten Rang, hinter Bayern (764) und Nordrhein-Westfahlen (609). Als freie Erfinder versteht das DPMA Menschen wie Kurt Zimmermann, die „oft in der eigenen Werkstatt und ohne große Entwicklungsabteilung im Hintergrund“ arbeiten, wie es Konzerne tun.

ermöglicht es dem Antragsteller, eine Erfindung als sein geistiges Eigentum vor dem Ideenklau und der Nachahmung schützen zu lassen – und das für maximal 20 Jahre. Die Zahl aller eingereichten Patente betrug 2017 deutschlandweit rund 68 000. Darunter fallen Anträge von Firmen aus Deutschland sowie dem Ausland. Die Erteilungsquote lag 2017 bei rund 43 Prozent. Für 2018 rechnet das Patentamt wieder mit ähnlich hohen Zahlen.

