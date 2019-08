von Susanne Schleinzer-Bilal

In dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten, entschied Richter Rupert Stork vom Amtsgericht Bad Säckingen. Der Tatvorwurf: Nötigung im Straßenverkehr. Die Staatsanwaltschaft, vertreten durch Natalie Basler, hatte für eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 50 Euro plädiert, Verteidigerin Birgit von der Heyde für einen Freispruch.

Bad Säckingen Rentner-Abzocke bei Kassenbeiträgen: Was dahinter steckt, und wie Sie feststellen, ob Sie betroffen sind Das könnte Sie auch interessieren

Der 52-jährige Angeklagte soll seinen Nachbarn, mit dem er seit Jahren in einem Nachbarschaftstreit lebt und der zum Tatzeitpunkt am Straßenrand in der Nähe des Grundstücks stand beim Herausfahren aus seinem Carport fast gestreift und gezwungen haben, auf die Seite zu springen, um einer Kollision mit dem Auto auszuweichen.

Beleidigungen und Beschimpfungen

Seit Jahren schon seien sich die beiden Nachbarn nicht grün, berichtete der Angeklagte. Alles habe damit angefangen, dass seine Frau einmal das Auto des Nachbarn touchiert habe. Der Schaden sei längst reguliert worden, aber seitdem habe es immer wieder Beleidigungen, Beschimpfungen und Vorwürfe von Seiten des Nachbarn gegeben. Das Ganze sei dann vor dem Familiengericht gelandet, wo beiden Kontrahenten empfohlen worden war, den gegenseitigen Kontakt einzustellen.

Murg Schwerer Unfall auf der A98 bei Murg: Auto fährt gegen Tunnelwand Das könnte Sie auch interessieren

Zum Tatzeitpunkt sei er langsam rückwärts aus seiner Einfahrt herausgefahren und links abgebogen, fuhr der 52-Jährige fort. Den Nachbarn habe er am Straßenrand gesehen. Er sei aber nicht auf ihn zugesteuert und dieser sei auch nicht auf die Seite gesprungen. Das Auto des Angeklagten sei laut und schnell gewesen und direkt auf ihn zu gekommen. Ihm sei nichts anderes übrig geblieben, als auf die Seite zu springen, erklärte indes der Geschädigte.

Hochrhein Ohne Auto geht auf dem Land nichts: Weshalb der Hochrhein in Sachen Mobilität anders tickt als der deutsche Durchschnitt Das könnte Sie auch interessieren

Er habe Angst bekommen, er und seine Frau lebten in ständiger Angst, er wolle, dass das aufhöre. Die Ehefrau, die ebenfalls als Zeugin geladen war, berichtete, sie habe damals nichts gesehen, habe nur ihren Mann aufgelöst auf dem Sofa vorgefunden. Er habe ihr dann gesagt, der Angeklagte sei auf ihn zugefahren und er habe auf die Seite springen müssen, weil er sonst unter die Räder gekommen wäre. Der Sachverhalt habe sich bestätigt, der Zeuge habe den Vorfall beschrieben, habe den Fahrer erkannt und das Ganze als Angriff wahrgenommen. Damit sei objektiv der Tatbestand der Nötigung erfüllt. Hier stehe Aussage gegen Aussage. Man könne davon ausgehen, dass der Zeuge nicht die Wahrheit gesagt habe.

Keine objektiven Zeugen

„Wir müssen uns an die objektiven Fakten halten“, erklärte der vorsitzende Richter. Es gebe keine objektiven Zeugen. Der Mann sei aufgelöst gewesen, man wisse aber nicht warum.“ Die Straße dort ist sehr eng, man kann von keiner absichtlichen Handlung ausgehen, es gab keinen aktuellen Anlass“, so Stork. „Gehen Sie sich in Zukunft aus dem Weg“, empfahl Richter Stork dem 52-Jährigen.