Die Schulsozialarbeit nimmt mittlerweile eine fast genauso wichtige Stellung im täglichen Schulablauf ein wie der Unterricht. Das weiß niemand besser als die beiden Bad Säckinger Schulsozialarbeiterinnen Melanie D’Elia von der Werner-Kirchhofer-Realschule und Simone Gutmann vom Scheffel-Gymnasium. Sich Hilfe und Unterstützung bei Fragen und Problemen bei den beiden Frauen zu holen – dieses Angebot wird nicht nur von den Schülern der jeweiligen Schulen gerne in Anspruch genommen, sondern auch von den Eltern der Schüler.

Zwei Vorträge im kommenden Halbjahr

Daher begannen die beiden Schulsozialarbeiterinnen vor einigen Jahren damit, Elternvorträge an beiden Schulen zu organisieren. Auch für das kommende Schulhalbjahr sind Elternvorträge geplant: An der Werner-Kirchhofer-Realschule (WKRS) geht es am Donnerstag, 21. März, darum, wie man als Eltern im stressigen Alltag mit Kindern trotz allem Ruhe bewahrt und sie in schwierigen Situationen unterstützt. Ein zweiter Vortrag am Dienstag, 14. Mai, am Scheffel-Gymnasium geht den vielschichtigen Ursachen von Leistungsdruck und Alltagsstress auf den Grund, unter dem die Schüler stehen. Die Vorträge sind kostenlos.

Viele Faktoren führen zu Stress

„Es war uns wichtig, wieder Vorträge an den Schulen anzubieten“, erklärt Melanie D’Elia. Der Bedarf habe sich an den „kontinuierlich steigenden Teilnehmerzahlen bei den Anmeldungen“ gezeigt, an den Rückmeldungen der Eltern, die die Vorträge besucht hatten, der Lehrer sowie der Schulleitung. Simone Gutmann weiß aus Gesprächen mit den Schülern des Scheffel-Gymnasiums, dass viele Komponenten Druck und Stress ausüben: Etwa Schulwechsel, Hobbys, Freundeskreis, Familie, Schule, was sich durch alle Klassen ziehe: „Es ist ein häufiges Thema, von der fünften bis zur zwölften Klasse.“

Das Gefühl, immer etwas zu verpassen

Doch nicht nur das: „Soziale Medien, aber auch Videospiele spielen eine Rolle, begünstigen den Alltagsstress. Immer erreichbar sein, neue Sachen posten, Kommentare abgeben. Sie verspüren den Druck, immer im Gespräch, immer am Ball bleiben zu müssen“, erzählt die Schulsozialarbeiterin. Auch Melanie D’Elia ist diese Problematik nicht unbekannt: „Es ist nicht nur ein Phänomen am Scheffel-Gymnssium. Das ist die neue Form der Kontaktpflege, sie begünstigt den Stress. Die Frage: ‚Habe ich in der letzten halben Stunde etwas verpasst?’“

500 Nachrichten am Tag

Begünstigt werde diese Problematik dadurch, dass die Schüler meist in mehreren WhatsApp-Gruppen unterwegs seien. D’Elia weiß etwa von einer Schülerin zu berichten, die bis zu 500 Nachrichten pro Tag erhalte. Schüler, bis hin zum Abiturienten, würden klagen: „Ich weiß gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist“, sagt Gutmann. Schüler müssten lernen, wie sie mit diesem Stress umgehen können, Eltern müssten wiederum sensibilisiert werden, zu erkennen, wie sie ihre Kinder unterstützen können.

Überforderung kein Tabuthema mehr

Doch auch Eltern kommen in die Situation, sich überfordert zu fühlen, weil ihre Kinder sie nerven, wie Melanie D’Elia aus Gesprächen weiß. Das sollte kein Tabuthema sein: „Eltern sollen das zugegeben dürfen.“ Gemeinsam sollten Strategien entwickelt werden, die ihnen das Gefühl nehmen, überfordert zu sein. Dass die Vorträge kostenlos angeboten werden können, ist der finanziellen Unterstützung des Landkreises, aber auch der Hilfe durch die Fördervereine beider Schulen zu verdanken.