Wie sollten Eltern sich verhalten, wenn das Kind auf der Anklagebank landet? Wir sprachen darüber mit der Bad Säckinger Jugendrichterin Susanne Schröder.

Erste Konsequenzen daheim

Im Idealfall sind die Eltern während eines Verfahrens immer mit im Boot. „Am wirkungsvollsten ist es, wenn der Vorfall bereits zuhause besprochen wurde und der Jugendliche erste Konsequenzen aus seiner Straftat erfahren hat, bevor es in das offizielle Verfahren geht.“ Hier empfiehlt die Jugendrichterin auch die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und gegebenenfalls eine fachliche Beratung durch einen Anwalt.

Es gibt sie: Eltern, die resignieren

In der Praxis sei aber oft feststellbar, dass viele Eltern jugendlicher Straftäter ihren Einfluss verloren hätten oder einfach „am Ende ihres Lateins“ sind, so Schröders Erfahrung. Teilweise hätten sie aber auch resigniert oder ihr Interesse verloren, was dazu führen kann, dass sie nicht zu gerichtlich angeordneten Terminen erscheinen.

Im Dialog bleiben

Ein allgemein gültiges Patentrezept gebe es zwar nicht. Hilfreich sei aber auf jeden Fall, wenn Eltern mit ihrem Kind im Gespräch bleiben und es nicht als Verbercher abstempeln.

Um was für Delikte geht es denn?

Weit verbreitet seien Delikte, die in die Kategorie „jugendtypische Verfehlungen“ fallen. Ladendiebstahl, Verstöße gegen das Betäubungsmittel-Gesetz, Sachbeschädigungen, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren mit getunten Fahrzeugen oder leichtere Körperverletzungsfälle, etwa Schlägereien in Folge von Alkoholkonsum. Immer häufuger werden Verbrechen im Zusammenhang mit sozialen Medien verhandelt, wie Cybermobbing, Beleidigungen bis hin zur Verbreitung von gewaltverherrlichenden Inhalten oder auch kompromittierender Fotos im Internet.

Wann greift das Jugendstrafrecht?

Ein wichtiger Aspekt ist immer die Reife des Angeklagten zum Tatzeitpunkt und damit die straftechtliche Verantwortlichkeit. Ein 20-Jähriger, der eigentlich als Heranwachsender vor Gericht eingestuft werden müsste und für den folglich das Erwachsenenstrafrecht gilt, kann somit durchaus nach Jugendstrafrecht verurteilt werden, wenn er etwa wegen seiner Lebensumstände mit einem Jugendlichen gleichgestellt werden kann, schildert Schröder. Das Jugendstrafrecht greift aber auch dann, wenn der junge Erwachsene eine „jugendtypische Verfehlung“ begangen habe.

Konsequenzen für den Lebensweg

Nicht alle jugendrichterlichen Entscheidungen tauchen im Führungszeugnis auf. Eingetragen werden aber auf jeden Fall Jugendstrafen. Abhängig vom Grad des Verbrechens wird eine solche Verurteilung aber nach einer gewissen Zeit wieder getilgt: „Ziel ist es, dass jemand, der eine einmalige, jugendtypische Verfehlung begangen hat, nicht sein ganzes Leben darunter zu leiden hat.“

Allerdings müssten Jugendliche, die ein schweres Verbrechen begangen hätten, damit leben, dass ihnen gewisse berufliche Wege, etwa im Staatsdienst, verschlossen bleiben, so Schröder weiter.

Mit welchen Strafen ist zu rechnen?

Anders als beim Erwachsenenstrafrecht, geht es im Jugendstrafrecht nicht nur um die Bestrafung eines begangenen Unrechts. „Das Jugendstrafrecht bietet eine Mischung aus Zuchtmitteln und Erziehungsmaßregeln“, sagt Susanne Schröder. Eben der erzieherische Aspekt ziehe sich durch ein Jugendstrafverfahren wie ein roter Faden – bis hin zur Verurteilung.

So seien gemeinnützige Arbeiten, Schadenswiedergutmachung oder auch Geldstrafen bei jugendtypischen Vergehen die Strafmittel der Wahl, sagt Susanne Schröder. Das Ganze gehe einher mit zusätzlichen Auflagen. Dazu zählt die Jugendrichterin beispielsweise die verpflichtende Teilnahme an Beratungsangeboten, Kursen zur Gewaltprävention oder auch das Verbot der Einnahme von Betäubungsmitteln oder Alkohol Bestandteil des Urteils sein.

Bei Mehrfachtätern gebe es schließlich auch den Jugendarrest in Rastatt. „Die Höchstdauer liegt hier bei vier Wochen Dauerarrest. Das vermittelt einen guten Eindruck davon, welche Konsequenz es hat, wenn ein Jugendlicher diese Laufbahn fortsetzt.“ Der Arrest ist übrigens vorwiegend in den Ferien abzusitzen, sodass keine Fehlstunden in der Schule verursacht werden.