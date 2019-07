Wir erinnern uns: Letzte Woche machte Wallbach ganz spontan ein abendliches Volksfest. Warum? Ganz einfach, weil der Strom ausfiel. So was nennt man, aus der Not eine Tugend machen. Die Stadtwerke – also gewissermaßen der Nicht-Stromlieferant an diesem Abend – sorgte wegen der Panne für Gratis-Eis und Getränke, während die Jungs von den Stadtwerken die Leitung flickten.

Also was tun an so einem Abend? Wallbach feierte und ließ Stromausfall Stromausfall sein. Bis auf einen: Der König von Wallbach musste an diesem Abend noch dringend zu einem Termin. Wie das die Aristokratie halt so hat: immer ganz wichtige Termine. Sein Problem: Kein Strom, keine elektrischen Rollos, keine elektrischen Toröffner. Nichts. So ließen sich Wallbachs königlichen Stallungen nicht öffnen und die Droschke blieb verschlossen hinter den Toren.

Da nutzte auch ein königlicher Fluch nichts, und alle sahen Majestät schon zu Fuß gehen. Aber: Die Stadtwerke kümmerten sich auch um dieses Problem und ließen für seine Majestät, Fred I. von Thelen und Wallbach, eine Ersatzkutsche vorfahren. Ob die wohl elektrisch war?