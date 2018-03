vor 6 Stunden Viktoria Nitzsche Harpolingen Weil er nicht mehr warten will, baggert sich der Harpolinger Christoph Schneider den Weg zum Verteilerkasten für schnelles Internet selbst frei

Christoph Schneider und mindestens sechs weitere Anwohner des Harpolinger Wohngebiets rund um die Straße Schweizerblick ergreifen in Sachen Internetanschluss die Eigeninitiative. Mit einem Bagger gräbt Schneider derzeit bis zu einem Verteilerkasten und verlegt Leerrohre für den Anschluss. Wie das gehen soll und was die Telekom zur Situation in Harpolingen sagt: