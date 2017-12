Bad Säckingen Weihnachtsbotschaft: Sehnsucht nach Frieden und Gerechtigkeit

Gottesdienste in den christlichen Kirchen Bad Säckingen

Der Gottesdienstbesuch an Weihnachten gehört für viele Menschen zur Tradition. Inwieweit alle Kirchenbesucher an die Botschaft des Lukas-Evangeliums und die Jungfrauengeburt glauben, ist freilich eine andere Frage. Die Pfarrer der beiden großen christlichen Kirchen gingen auf diese Zweifel ein und legten dar, weshalb die Botschaft auch in der heutigen, zweifellos weniger christlich geprägten Zeit von Bedeutung ist. Tagespolitische Fragen spielten dabei kaum eine Rolle.

Die von Pfarrer Winfried Oelschlegel gefeierte und von Organistin Evelyn Schneider begleitete Christmette in der evangelischen Stadtkirche war eine ruhige, besinnliche Feier in kleiner Runde, nachdem die anderen Gottesdienste an Heilig Abend gut besucht worden waren. Den Grund, weshalb das Lukas-Evangelium – obwohl es dem rationalistischen Weltbild widersprecht – noch heute viele Menschen fasziniert, machte Pfarrer Oelschlegel darin aus, dass die Weihnachtsgeschichte eine Antwort auf eine tief verwurzelte Sehnsucht des Menschen nach einer besseren, gerechteren und friedlicheren Welt sei. Diese Sehnsucht hatte bereits der alttestamentarische Prophet Jesaja thematisiert, als er vor 2700 Jahren das Kommen des Erlösers verhieß, auf den die Juden noch heute warten. Für die Christen ist er in Gestalt Jesu Christi bereits gekommen. "Auch diejenigen, die nicht an eine Jungfrauengeburt glauben, teilen die große Sehnsucht, es möge wahr sein, dass die Erlösung der Menschheit durch ein Kind in einer Krippe begonnen habe und dass es einen gütigen Gott gebe", so Winfried Oelschlegel. Er räumte ein, dass auch Christen angesichts der Alltagserfahrungen und Katastrophen in Zweifel verfielen und sich die Frage stellten, weshalb Gott nicht eingreife.

Es bleibe aber die Sehnsucht, auf die die Weihnachtsgeschichte eine Antwort gebe. "Ich glaube all das und kann mich daher darauf verlassen, dass ich gerettet bin und dass Gott uns eines Tages die Erlösung – in welcher Form auch immer – gewähren wird."

Sehr gut besucht war das von Dekan Peter Berg und zahlreichen Ministranten zelebrierte Hochamt am Ersten Weihnachtsfeiertag im St.-Fridolins-Münster. Der feierliche Charakter der katholischen Liturgie wurde durch den Münsterchor, das Münsterorchester und die Solisten unterstrichen, die unter Leitung Markus Mackowiaks eine Mozart-Messe, Prätorius' "Es ist ein Ros' entsprungen" und"Hodie christus natus est" von Halmos aufführten. Auch Peter Berg ging auf die verbreitete Skepsis ein und zitierte den sowjetischen Kosmonauten Juri Gagarin, der ganz parteikonform berichtet hatte, im Weltall "Gott nicht gesehen" zu haben. Dabei hätten bereits die biblischen Autoren klar gemacht, dass Gott nicht so einfach mit den Augen der Welt zu entdecken sei, so Pfarrer Berg. Allerdings sei Gott in Gestalt eines Menschenkindes sichtbar geworden. Diese Menschwerdung Gottes und die Gottesebenbildlichkeit des Menschen seien "der Ursprung und Angelpunkt der Menschenwürde". Dies habe bereits Papst Gregor der Große vor 1500 Jahren – also lange vor der Aufklärung – erkannt. Die Botschaft des Weihnachtsfestes, dass Gott im Fleische mit menschlichem Gesicht erfahrbar werde, sei der Kern des Weihnachtsfestes. "Und wenn sich diese Botschaft verbreitet, wird sich die Welt verändern."