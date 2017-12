Bad Säckingen Weihnachten bei Pro Juve, der Caritas Jugendhilfe Hochrhein

Die Festtage sind für die Betreuer bei Pro Juve, der Caritas Jugendhilfe Hochrhein eine Herausforderung. Denn nicht alle Kinder können an Weihnachten nach Hause. Und oft packt gerade die Kleineren an Heiligabend das große Heimweh und Tränen fließen. Doch die Pro Juve-Miarbeiter wissen den Schmerz zu lindern.

Weihnachten in der Familie: Kirchgang, Krippenspiel, etwas Besonderes zum Essen, gemeinsames Singen von Weihnachtsliedern, Austausch von Geschenken. So oder ähnlich wird es an Heiligabend wohl in den meisten Familien sein. Für manche Kinder und Jugendliche ist das nur ein Wunschtraum. Bei der Caritas Jugendhilfe Hochrhein werden an diesem Tag vielleicht sogar Tränen fließen. Denn die familiäre Situation lässt es nicht zu, dass sie mit ihren Eltern feiern. Doch auch für sie sind Menschen da, die sie auffangen in ihrem Kummer – die Mitarbeiter der Pro Juve Kinder- und Jugendhilfe. Die 1857 von den Schwestern vom Heiligen Kreuz Altötting gegründete Pro Juve-Caritas Jugendhilfe Hochrhein gemeinnützige GmbH wurde 2004 in die Organisation der Caritas übernommen.

Der Großteil der Kinder verbringt Weihnachten zu Hause, umso schwieriger für die Pädagogen, die Zeit für die zu gestalten, die hierbleiben müssen. Der Gedanke schmerzt besonders die Jüngeren. Bei der Weihnachtsfeier Mitte der Woche fließen immer wieder Tränen. Die Betreuer trösten liebevoll, muntern auf. Für kurze Zeit verstummen die Tränen, ein Lächeln umspielt Kindermünder, ein kleines Mädchen hüpft mit der Freundin davon. Doch dieser Moment wird wiederkommen, so wie er im Laufe des Tages schon mehrfach kam, weiß die Betreuerin. Und wieder wird sie zur Stelle sein, um statt des Kummers ein Lächeln in das Gesicht des Kindes zu zaubern.

In Bad Säckingen leben 24 Kinder/Jugendliche in drei stationären Wohngruppen á acht Personen, rund um die Uhr betreut, drei Jugendliche über 18 im Bereich betreutes Wohnen, 16 Kinder im Alter zwischen fünf und zehn Jahren sind in zwei gemischten Tagesgruppen untergebracht, erklärt Martin Riegraf, Vorstand Caritasverband Hochrhein. In Rickenbach gibt es eine stationäre Wohngruppe mit zehn jugendlichen Mädchen und eine gemischte Tagesgruppe mit acht Kindern, in Lauchringen zwei gemischte Tagesgruppen mit 16 Kindern. An Anja Uecker, Pädagogische Leitung, Bereich stationäre Wohngruppen, und ihren Kollegen geht der Kummer der Kinder nicht spurlos vorbei, es bedrückt auch sie an diesen Tagen. Der Aufenthalt der Kinder und Jugendlichen hier hat verschiedenste Gründe: Trennungen/Scheidungen der Eltern, Suchtprobleme der Eltern oder Kinder, psychische Erkrankungen der Eltern wie die Persönlichkeitsstörung Borderline, alleinerziehende, mit ihrer Situation überforderte Mütter oder mit ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) der Kinder überforderte Familien, erzählt sie. Pro Juve versucht, die Advents-/Weihnachtszeit mit Ritualen wie in einer Familie zu gestalten, mit Adventskranz, einem großen Adventskalender, bei dem jeder an einem bestimmten Tag ein Türchen öffnen und ein Geschenk entnehmen darf. Mit der Weihnachtshilfe des Jugendamtes kann sich jedes Kind einen besonderen Wunsch erfüllen.

Die kleineren Kinder hören täglich eine Adventsgeschichte. Für die älteren männlichen Jugendlichen gibt es an Heiligabend Weihnachtsbraten, Mitternachtssuppe, besondere Weihnachtsangebote, aber auch Zeit zur Besinnung eines jeden Einzelnen. Bei den kleineren Kindern sei es schon „kniffliger“, so Uecker. Innerhalb der Wohngruppen veranstalten die Betreuer eigene Feiern mit Bescherung, Kerzen und Weihnachtsgeschichte.

Für die rund 35 pädagogischen Fachkräfte gibt es immer wieder Momente, wo sie an ihre Grenzen kommen. „Diese Situationen gibt es oft“, gestehen Uecker und Kollegin Isabel Hofmann (Pädagogische Leitung teilstationäre Angebote Tagesgruppen): „Die Kinder wissen nicht, wie es weiter geht, befinden sich in einer Krise. Sie sind nicht freiwillig hier, sondern weil es zu Hause nicht mehr ging.“ Den Betreuern geht es darum, zu signalisieren: „Jedes Kind ist wichtig, verdient eine Chance. Man kann durch eine Krise zusammen gehen.“ Die Mitarbeiter (Erzieher, Jugend- und Heimerzieher, Sozialpädagogen, Heilerziehungspfleger) treffen sich einmal pro Woche zu einer Teamsitzung. Im Haus gibt es einen psychologischen Dienst, der Beratung und Therapien nicht nur für die Kinder und Jugendlichen, sondern auch für die Betreuer anbietet. In den Wohngruppen sind acht Kinder, die im Schichtdienst von rund fünf Betreuern versorgt werden, in den Tagesgruppen acht Kinder und zwei Betreuer, vereinzelt noch Auszubildende. „Wir haben Nachwuchssorgen“, sagt Uecker, „für die Kinder und Jugendlichen ist es enorm wichtig, dass genug Betreuer hier sind.“

An Silvester werden viele der jungen Menschen in der Einrichtung sein. Aber fast wird es sein, wie bei anderen jungen Leuten: Zwar nach Alter getrennt, aber an diesem Tag werden Jungs und Mädchen gemeinsam in das Jahr 2018 feiern, die Gruppen aus Rickenbach werden gemeinsam mit den Bad Säckingern das Neue Jahr begrüßen. Eines darf an diesem Abend nicht fehlen: Silvesterkracher!