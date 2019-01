von Susanne Kanele

Inzwischen ist es keine Frage mehr des Wollens. "Inzwischen merken die Firmen, dass sie sich präsentieren müssen", erklärt Erika Breiling, die Leiterin der Rudolf-Eberle-Schule. Die 21. Ausgabe des Berufsinformationstages auf dem Campus der Berufsbildenden Schulen steht an. Und mit 80 Teilnehmern ist die Zahl der Aussteller, die sich am Samstag, 9. Februar, von 9.30 bis 13 Uhr präsentieren, so groß wie nie.

Viele neue Firmen machen mit

Neben vielen Ausstellern, die seit Jahren dabei sind, wollen inzwischen auch viele neue Firmen wie die Stadtverwaltung, die Stadtwerke Bad Säckingen, Schäuble-Energie, die Firma Höganäs oder Pro Optik mit dabei sein. "Selbstläufer gibt es quasi keine mehr", so Breiling weiter. "Inzwischen sind auch Firmen mit dabei, die früher keine Probleme hatten, Lehrlinge zu finden", erklärt die Schulleiterin. Und das bezieht sich inzwischen nicht mehr alleine auf die Handwerksbetriebe.

Viele Möglichkeiten für Auszubildende

Bereits von Beginn an waren die Berufsinformationstage der Rudolf-Eberle-Schule, der Gewerbeschule und der Hauswirtschaftlichen Schulen ein Renner. Konnten sich aber damals noch die Firmen die Auszubildenden aussuchen, hat sich diese Blatt inzwischen gewendet. "Für die künftigen Auszubildenden bieten sich aktuell so viele Möglichkeiten, sie müssen nur zugreifen", fasst es Raphael Schopp, der Leiter der Gewerbeschule zusammen. "Und dabei stellt sich die Frage, mit welchem Schulabschluss man welche Ausbildung beginnen kann, fast nicht mehr", wie es Carsten Schnell, Leiter der Hauswirtschaftlichen Schule betont.

Chance für Schulabgänger

Noch nie hatten die Schulabgänger die Möglichkeit, ihren Beruf nicht nach den Noten, sondern nach den Neigungen auszusuchen. "Sich auf seine Neigungen zu besinnen, ist die beste Möglichkeit, einen Abschluss zu bekommen", so Breiling. Leider ist es aber auch so, dass viele Schulabgänger ihre Chancen gar nicht mehr wahrnehmen. Infoabende werden nur wenig oder gar nicht besucht oder Termine einfach nicht eingehalten. "Viele Schüler kommen oft auf den letzten Drücker", bedauert es die Schulleiterin.