16.49 Uhr: Die Ergebnisse nach zwölf Wahlbezirken: CDU kommt auf 27,2 %, die SPD auf 11,7 %, die FW auf 23,5 %, die Grünen auf 26,1 %, die Linken auf 5,3 %, die UBL: 6,2 %.

16.42 Uhr: Die CDU setzt sich langsam ab und kommt momentan auf 27 %, die Grünen lassen nach auf 25,8 %, die FW stagniert bei 23,6 %. Die weiteren Ergebnisse: SPD 11,9 %; Linke 5,4 %, UBL: 6,2 %

16.35 Uhr: Die CDU ist nach zehn Wahllokalen stärkste Kraft mit 26,8 %, die Grünen liegen momentan bei 26 % die FW bei 23,4 %. Die SPD stagniert bei 11,9 %, die Linke kommt auf 5,8 %, die UBL auf 6,2 %.

16.31 Uhr: Es ist ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Grünen kommen momentan auf 25,9 %, die CDU ebenfalls und die Freien Wähler ganz dicht dahinter auf 24,2. Dann kommt lange nichts. Die SPD liegt nach neun Wahllokalen bei 11,8 %, die Linken bei 5,9 %, die UBL bei 6,3 %.

15.30 Uhr: Nach Auszählungen von acht Wahlbezirken liegen die beiden kleinen Parteien Kopf an Kopf: die Linke bei 6,2 %, die UBL bei 6,3 %. Die CDU rappelt sich auf 26,1 % auf, die SPD auf 12,9 %, die FW stagniert bei 21 %, die Grünen lassen etwas nach und landen momentan bei 27,5 %.

15.03 Uhr: Sieben von 13 Wahlbezirken sind bei der Gemeinderatswahl in Bad Säckingen ausgezählt. Die CDU landet nun auf 25,7 %, die SPD schafft 12,2 %, die FW 21,7 %, die Grünen sacken wieder etwas ab auf 28 %, die Linken liegt bei 6,1 %, die UBL bei 6,3 %.

14.15 Uhr: Nach Auszählung von vier Wahlbezirklen sieht die Stimmverteilung so aus: CDU hat aufgeholt und kommt derzeit auf 27,88 Prozent, die SPD weitere bei bescheidenen 8,72 Prozent, die FW rutscht auf 23,89 Prozent ab, die Grünen klettern weiter auf 30,13 Prozent, Linke bei 4,17, UBL kaum verändert bei 5,22 Prozent.

13.30 Uhr: Nach Auswertung von drei von 13 Wahlbezirken bei den Gemeinderatswahlen in Bad Säckingen liegen die Grünen und die Freien Wähler Kopf an Kopf bei jeweils fast 30 Prozent. Der CDU bleibt im Moment nur der dritte Platz. Die Stimmernverteilung sieht momentan so aus: die CDU holt 24,12 Prozent, die SPD 8,22 Prozent, die Freien Wähler 29,35 Prozent, die Grünen 29,50 Prozent, die Linke 3,52 Prozent, die Unabhängige Bürger-Liste (UBL) 5,28 Prozent.