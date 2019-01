von Hans-Martin Vögtle

In diesen Tagen flatterte bei uns der Hundesteuerbescheid ins Haus, 100 Euro kostet unser Tierchen pro Jahr, was bekanntermaßen recht wenig ist im Vergleich zu einer Umlandgemeinde. Aber das war nicht die eigentliche Botschaft. Im Beipack des Bescheides lag nämlich ein wichtig leuchtorange gehaltenes Informationsschreiben des Vereines Pro Bad Säckingen, das folgendermaßen im leichten Oberlehrerton begann: „Sehr geehrte Hundehalter, wissen Sie, dass der Urin von Hunden die Fassaden der Häuser angreift?“. Weiter war zu lesen, dass mehrere Hunde immer dorthin urinieren, wo andere Hunde ihr Revier bereits markiert haben und man solle doch helfen den Hausbesitzern, sofern der eigene Hund dort seine Notdurft verrichtet habe, schnellstmöglich die Hinterlassenschaften zu entfernen. Das ist an und für sich ein nett gemeinter Appell an die Hundebesitzer, etwas sensibler mit den Bedürfnissen ihrer Hunde bzw. den Ergebnissen umzugehen. Ich glaube aber, dass nicht die Hunde das eigentliche Problem der verschmutzten Altstadtwände sind, sondern vielleicht auch die aus den Gaststätten der Innenstadt heimkehrenden menschlichen und fast ausschließlich männlichen Vierteleschlotzer, die dann mal so eben an einer Hauswand ihr Wasser abschlagen. Das Laubengässlein heißt ja schließlich nicht ohne Grund im Volksmund „Seichgässle“. Also sollte in der Konsequenz auch ein Appell an die männlichen Altstadtkneipenbesucher verfasst werden, ist aber datentechnisch im Gegensatz zu den Hundesteuerbescheiden aber nicht so einfach möglich, weil der Kneipenbesucher als solcher steuerlich nicht erfasst wird.

Nun denn, meinen Hund betrifft das sowieso nicht, mein Vierbeiner ist nämlich eine Hundedame, und Hündinnen verrichten ihr Geschäft im Sitzen direkt nach unten, nur die Rüden heben stolz Ihr Bein in die Höhe gegen eine Hauswand. Ist wiederum beim Menschen auch nicht anders, aber dieses genauer zu erläutern, darauf verzichte ich jetzt. Das ist sowieso schon ein etwas empfindliches Thema.