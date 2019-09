von Hans Christof Wagner

Auf dem Rhein unterhalb der Säkinger Holzbrücke darf auch in Zukunft Bungeesurfen stattfinden. Verfechter des Trendsports und die Stadtverwaltung haben sich unter Auflagen verständigt. Was hinter Bungeesurfen steckt, erfuhr die Bad Säckinger Öffentlichkeit erstmals am Sonntagnachmittag. Aktivisten aus Bern zeigten es im Rahmen einer Show auf.

Wochenlang hatte das angebliche Verbot des Bungeesurfen durch die Säckinger Stadtverwaltung für Aufsehen gesorgt. Auf beiden Seiten des Rheins, auf Steiner wie auf Säckinger Seite, waren plötzlich Stände mit Rettungsringen aufgestellt worden, an denen ein „Kombinat für Elastizität“ gegen ein Verbot Front machte.

Die Aktion, die der Bad Säckinger Sebastian Dessecker (rechts im Bild) erläuterte, stieß auf reges Interesse. | Bild: Hans Christof Wagner

Die jüngsten, auch tödlich endenden Badeunfälle auf dem Bad Säckinger Rheinabschnitt hatten wohl im Rathaus dafür gesorgt, auch das Bungeesurfen als Sicherheitsrisiko einzuschätzen und nicht mehr länger zu dulden. Der Bad Säckinger Sebastian Dessecker, der hinter dem ominösen Kombinat steckt, kann das nicht nachvollziehen. Er sagt: „Von der Holzbrücke aus in den Rhein zu springen, ist gefährlich, aber unterhalb von ihr auf dem Fluss zu surfen, sicher nicht.“

Die Bungeesurfer Dani Schmutz und Edi Sommer nutzen die Strömung an der Holzbrücke für ihren Sport, der dem Wasserski ähnelt. | Bild: Hans Christof Wagner

Dessecker hatte mit Dani Schmutz und Edi Sommer zwei Surf-Profis aus der Schweizer Bundeshauptstadt Bern nach Bad Säckingen eingeladen, um dort demonstrieren zu lassen, wie Bungeesurfen funktioniert. Die beiden Schweizer hielten die an der Holzbrücke festgemachten Gummiseile in der Hand und ließen sich von der Strömung rheinabwärts treiben.

War die maximale Zuglänge des Seils erreicht, was nach etwa 100 Metern der Fall war, schnellten sie unter Zuhilfenahme der Spannungsenergie zurück und konnten so stromaufwärts an Fahrt gewinnen, um Manöver und Drehungen zu vollziehen. „Wir haben von den Nöten in Bad Säckingen erfahren und waren sofort bereit, Sebastian Dessecker mit unserem Kommen zu unterstützen“, sagte Dani Schmutz. In der Schweiz sei Bungeesurfen weit verbreitet – auf der Aare in Bern, der Limmat in Zürich und der Reuss in Luzern.

Wobei es die Werbetour der Schweizer eigentlich gar nicht mehr gebraucht hätte. Denn Abklärungen mit dem Land Baden-Württemberg und dem Kanton Aargau haben laut Muriel Schwerdtner, Leiterin des Bad Säckinger Ordnungsamtes, ergeben, dass das Bungeesurfen auf dem Rhein zwischen Schaffhausen und Rheinfelden „grundsätzlich erlaubt“ ist. Dessecker müsse beim Anbringen des Seils an der Holzbrücke lediglich Auflagen einhalten, auf dass die Denkmal-Qualität der Brücke nicht darunter leide.