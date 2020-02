Ein für die Bad Säckinger Geschichte bedeutendes Fundstück hat am Mittwochmorgen seinen Weg in das Stadtarchiv gefunden. Eine grüne Flasche. Und zwar nicht irgendeine, sondern eine 100 Jahre alte Bierflasche der ehemaligen Bad Säckinger Brauerei Schnurr & Degler. Wie die Flasche dort hinkam, und was die Stadtarchivarin Eveline Klein über die Brauerei herausgefunden hat, lesen Sie hier.

Der Finder Michael Ehlert hat die Schrift auf der Flasche nachgezeichnet, damit man sie besser lesen kann. | Bild: Michael Ehlert

Die Flasche hatte der Revierförster Norbert Dreher vergangenen Frühling in Menzenschwand gefunden und gemeint, diese gehöre ins Museum. Die grüne Flasche aus dickem Glas mit der eingeblasenen Aufschrift „Schnurr & Degler Säckingen„ fand Dreher in einem Hohlraum einer Lesesteinmauer, als er diese restaurierte. Der Hobby-Historiker Ehlert aus Menzenschwand, der in Säckingen arbeitet, war nun der Überbringer. „Die Flasche hatte wahrscheinlich einen Porzellan-Bügelverschluss“, vermutet er mit Blick auf die zerstörte Flaschenöffnung.

Die 100 Jahre alte Bierflasche steht nun im Stadtarchiv von Bad Säckingen. | Bild: Verena Wehrle

Stadtarchivarin Eveline Klein hatte im Vorfeld der Übergabe zur Brauerei recherchiert. Dafür setzte sie ein Mosaiksteinchen nach dem anderen zusammen. Schnurr & Degler wurde in Bad Säckingen etwa im Jahr 1890 gegründet und habe bis 1926 existiert, so Klein. Inhaber seien der Kaufmann und Wirt Emil Schnurr sowie der Bierbrauer Wilhelm Degler gewesen. Die Brauerei soll 1908 mit der Löwen-Brauerei Waldshut fusioniert und dann Vereinigte Brauereien Waldshuter Löwenbräu und Säckinger Trompeterbräu gehießen haben. Der Name „Löwenbräuerei“ sei jeodch schon 1895 im Grundbuch von Bad Säckingen aufgetaucht. Einen Plan dieser Brauerei fand Klein dann im Stadtarchiv von Freiburg. In diesem ist das ehemalige Brauerei-Gasthaus zum Löwen mit Bad im heutigen Marienhaus eingezeichnet. Daneben, am heutigen Standort des Tourismuszentrums, war die damalige Brauerei mit Sudhaus. „Sie haben hier Bier gebraut und auch ausgeliefert, vielleicht ist so die Flasche bis nach Menzenschwand gekommen“, so die Erklärung von Heimatforscherin Adelheid Enderle.

Das Marienhaus Im heutigen Marienhaus in der Waldshuter Straße 8 war schon immer ein Bad. Weil hier Geselligkeit stattfand, traf man sich neben dem Baden auch im dazugehörigen Gasthaus. 1895 war dies das Bad-Hotel zum Löwen der Trompeter-Brauerei von Schnurr & Dengler. 1918 wurde das Gebäude an den Vincentius-Verein verkauft und zum Pflegeheim umgebaut.

1910 soll die Firma Schnurr & Degler zwangsversteigert worden sein und ging in Hände der Firma Heinrich Degler Söhne in Rastatt. Sie blieb somit in der Familie. Das Brauerei-Gebäude sei vermutlich in den 70er-Jahren abgerissen worden. „So ein Fundstück ist schon etwas Besonderes. Die Flasche kann man immer wieder einsetzen, wenn wir eine Ausstellung machen“, so Klein. Klein werde noch weitere Infos zur Geschichte der Brauerei sammeln und freue sich, wenn weitere Privatleute ihre historischen Fundstücke beim Stadtarchiv abgeben.