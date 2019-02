Als eines von drei Unternehmen in Baden-Württemberg wurde am Freitag zum Auftakt der Tarifrunde Textil und Bekleidung 2019 in Murg der Airbag-Textilien-Hersteller Global Safety Textiles bestreikt. Der Warnstreik begann nach Mitteilung der IG Metall um 0.05 Uhr und endete um 2.30 Uhr. "Von den aufgerufenen 60 Beschäftigten aus den drei Standorten Bad Säckingen, Maulburg und Murg, haben sich alle 60 Mitarbeiter zur Kundgebung in Murg versammelt. In allen drei Standorten wurde die Produktion abgestellt", so die Gewerkschaft in einer Pressemitteilung.

Es geht um bundesweite Tarife

Mit dem Warnstreik sollten folgende Forderungen unterstützt werden: Erhöhung der Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen um 5,5 Prozent. Eine Altersteilzeit zu verbesserten Bedingungen. Gespräche über die Umwandlung von Geld in Zeit. Das Angebot der Arbeitgeber hat laut IG Metall eine Laufzeit von 28 Monaten und jeweils eine Erhöhung von 1,7 Prozent im September 2019 und im September 2020. Der dritte Verhandlungstag zu den bundesweiten Tarifen für die Textilindustrie wird am 12. Februar in Bielefeld stattfinden. Die IG Metall will bis dahin den Druck kontinuierlich erhöhen. Dann könnten auch die Früh- und Spätschicht der Global Safety Textiles in den Ausstand treten, so Marco Sprengler, Geschäftsführer der IG Metall Freiburg und Lörrach.