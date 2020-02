von Helmut Kohler

Andauernde Hochdrucklagen haben in Bad Säckingen für einen 2,3 Grad Celsius (°C) zu warmen Januar gesorgt. Bedingt durch die Frosttemperaturen in den nebelarmen Nächten gab es jedoch keine neuen Temperaturrekorde. Mit einem Sonnenscheinüberschuss von 41 Stunden verzeichnete Bad Säckingen den drittsonnigsten Januar seit Beginn der Messreihe 1966. Die 36,6 Liter pro Quadratmeter (l/m²) Niederschlag reichten mit 43,6 Prozent nicht einmal für die Hälfte der Januarnorm und 1045,8 Hekropascal (hPa) sorgten für einen neuen Luftdruckrekord seit Messbeginn 1966.

Hochrhein Wo war es am wärmsten und wann war der kälteste Tag? So war das Wetter am Hochrhein 2019 Das könnte Sie auch interessieren

Mit Hoch „Xia“ startete das Jahr in Bad Säckingen hochdruckbestimmt. Im Gegensatz zu Schwörstadt, wo der „Möhlin-Jet“ für viel Sonne sorgte, löste sich die Hochnebeldecke an den ersten drei Tagen nicht oder nur zögerlich auf. Tief „Fabio“ brachte in der Nacht auf den 4. und am 4. Januar 7,2 l/m² Regen, bevor Hoch „Alma“ ab dem 5. für trockenes, viel zu warmes und meist sonniges Wetter sorgte. Bedingt durch warme südwestliche Luftmassen und 5:45 Stunden Sonnenschein stieg die Temperatur am 9. auf frühlingshafte 11,2 °C an. Das einzige, das in diesem „Mildwinter“ an einen Winter erinnerte, waren die leichten Nachtfröste in den zum Teil sternenklaren Nächten.

Bad Säckingen Wetterstatistik für Bad Säckingen: Das Jahr 2019 verabschiedet sich warm und nass Das könnte Sie auch interessieren

Nur unterbrochen von 1,6 l/m² Regen durch die Tiefs „Clara“ und „Damira“ am 10. blieb es mit Hoch „Christian“ bis zur Monatsmitte bei dem Wechsel von sternenklaren Nächten, Nebel, Hochnebel und Sonnenschein. Wenig überraschend war die erste Januarhälfte 2,4 °C zu warm, mit 8,8 l/m² fielen erst elf Prozent des normalen gesamten Januar-Niederschlages. Die Sonne schien an 48 Stunden schon 87 Prozent des Januarsolls. Auch die Natur reagierte auf das frühlingshafte Wetter, es befanden sich bereits Hasel- und Erlenpollen in der Luft.

Der Autor Helmut Kohler, Hobbymeteorologe aus Schwörstadt, zeichnet seit 1997 die Wetterdaten am Hochrhein auf. Dazu hat er zwei eigene Wetterstationen. Zusätzlich betreut er auch die Wetterstation im Bad Säckinger Kurgebiet. Für den SÜDKURIER gibt Kohler in regelmäßigen Abständen einen Einblick in seine Wetterstatistik und wagt ab und zu auch eine Vorhersage. Die Daten seiner Wetterstation sind auch hier nachzulesen.

Die zweite Hälfte begann mit Hoch „Christian“ sonnig und mild. Bevor Tief „Heike“ vom 17. bis 19. mit ihrer mitgeführten Kaltfront und 6,6 l/m² Regen den „Frühlingswinter“ beendete, gab es am 16. mit 12,1 °C die höchste Temperatur und die langjährige durchschnittliche Januar-Sonnenscheinzeit wurde bereits übertroffen. Ab dem 19. übernahm das Hoch „Ekart“ das Zepter und sorgte die folgenden acht Tage mit zähem Hochnebel, nach dessen Auflösung mit etwas Sonne und Nachtfrösten für ruhiges Hochdruckwetter.

Bad Säckingen Das Bad Säckinger Hitzejahr 2019 ist unter den Top-Fünf der letzten 150 Jahre Das könnte Sie auch interessieren

Am 20. stieg das Barometer mit 1045,8 hPa auf den höchsten Bad Säckinger Wert seit Beginn der Messreihe 1966. Mit der Verdrängung von Hoch „Ekart“ durch Tief „Kim“ endete am 27. die schon seit Wochen andauernde ruhige Hochdruckwetterlage.

Bad Säckingen Das Jahr 2019 hat Bad Säckingen bereits zehn zu trockene Monate gebracht Das könnte Sie auch interessieren

Das Sturmtief „Lolita“ bescherte am 28., begleitet von heftigen Graupelschauern mit Böen um 70 Kilometer pro Stunde, den ersten Sturm des Jahres. Ohne Nachtfröste und bei über die Norm ansteigenden Temperaturen blieb Bad Säckingen das wechselhafte Wetter bis zum Monatsende erhalten, wobei es am letzten Januartag mit 14,2 °C die höchste Temperatur gab.