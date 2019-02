von sk

Der Regionalentscheid des 60. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels fand am Montag, 25. Februar in der Werner-Kirchhofer-Realschule in Bad Säckingen statt. Teilgenommen haben 20 Schüler der sechsten Klasse, die sich durch die vorigen Schulentscheide in Schulen des Landkreises Waldshut dafür qualifiziert hatten.

Unter dem Motto „60 Jahre Vorlesen – Mitmachen und Mitteilen“ veranstaltet der Börsenverein der Deutschen Buchhandels-Stiftung auch dieses Jahr den ältesten und größten Schülerwettbewerb Deutschlands. Dabei führen die Etappen von Stadt-/Kreisebene zu Bezirks-und Länderebene bis zum abschließenden Bundesfinale am 26. Juni in Berlin.

An den über 600 Regionalwettbewerben beteiligen sich bundesweit rund 7000 Schülerinnen und Schüler. Den Regionalentscheid des Landkreises Waldshut hat Wanja Horn vom Scheffel-Gymnasium in Bad Säckingen gewonnen und darf somit am nachfolgenden Bezirksentscheid teilnehmen.

Zu Beginn des Wettbewerbes ist es Aufgabe der Teilnehmer, einen selbst ausgesuchten und vorbereiteten Text aus einem Buch vor der Jury und dem Publikum vorzulesen. Nachfolgend mussten alle teilnehmenden Schüler jeweils einen unvorbereiteten Fremdtext vorlesen.

Beim Regionalentscheid in Bad Säckingen wurde hierzu der Klassiker „Krabbat“ von Otfried Preußler ausgewählt. Julia Prager, die Organisatorin des Wettbewerbs und Lehrerin an der Realschule in Bad Säckingen bewertete den Roman als „anspruchsvoll und keinesfalls zu einfach“. Bei der Bewertung ging es in erster Linie um flüssiges Lesen und deutliche Aussprache, sowie um sinngemäße Betonung und Ausdruckskraft.

Ob die oder der Vorlesende aus einer Gemeinschafts-, Realschule oder einem Gymnasium kommt, war den fünf Jurymitgliedern bis zur Preisvergabe nicht bekannt. In Bad Säckingen wurden neben den Sieger auch die Zweit- und Drittplatzierten für ihre Leistung geehrt.

Dabei haben alle teilnehmenden Kinder eine Urkunde und einen Buchpreis erhalten. Beim Vorlesewettbewerb, der unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten steht, soll die Begeisterung für Bücher öffentlich unterstützt werden. Zudem soll Freude am Lesen geweckt und die Lesekompetenz von Kindern gestärkt werden. Gefördert wird die Veranstaltung vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie von vier Sparda-Regionalbanken.