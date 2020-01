von Christiane Pfeifer

Eine rauschende Ballnacht fand am Samstagabend in der Flößerhalle in Wallbach statt. 200 Gäste genossen den Neujahrsball unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Alexander Guhl. Organisator des Abends war Fred Thelen, der sich freute: „Wir sind heute abend tatsächlich ausverkauft.“

Endlich wieder Tanzen, die Stimmung an diesem Abend war ausgelassen und die Tanzfläche immer voll. | Bild: Christiane Pfeifer

Mittlerweile hat sich der Neujahrsball in Wallbach etabliert. Nach dem Sektempfang öffneten sich pünktlich um 19 Uhr für die Besucher die Türen zum Ballsaal. Die Band „Music-Point“ begrüßte die einströmenden Gäste mit Instrumentalmusik. Der Blick fiel gleich auf die zauberhafte, in grün gehaltene Dekoration von Helena Joos, die sich einmal mehr übertroffen hatte: „Ich habe alte Lampenschirmständer umfunktioniert und Teelichthalter eingebaut.“ Das warme Licht der Kerzen ist für Helena Joos entscheidend für die stimmungsvolle Atmosphäre.

Die Bewirtung an diesem Abend übernahm wieder der Förderverein des FC Wallbach. Die Hälfte des Erlöses für die Bewirtung spendet der Verein für den geplanten Unterstand für den Verkehrsübungsplatz. Die beliebten Tombolalose waren innerhalb einer Stunde verkauft. Es lockten 230 Preise – vom Fernseher über einen riesigen Schinken bis hin zum Raclette-Grill war alles dabei. „Der Erlös kommt der Jugend des FC Wallbach zugute, wir sparen auf neue Bälle und zwei neue Trikotsätze“, erklärte Silvia Heinemann, die sich über die große Spendenbereitschaft und Unterstützung freute. Als Hauptpreis gab es in diesem Jahr einen Flachbildfernseher. Aber auch Gutscheine von Friseursalons oder der Aqualon-Therme lockten zum Loskauf.

Rund zweihundert Gäste besuchten den Neujahrsball am Samstagabend in der Flößerhalle in Wallbach. | Bild: Christiane Pfeifer

Gut gefüllt war auch die Tanzfläche: Fast alle Gäste tanzten an diesem Abend zu der Live-Musik der Band „Music-Point“. Die Band besteht bereits seit 30 Jahren in verschiedenen Richtungen und Formationen. Ein Höhepunkt an diesem Abend war die Sängerin Linda Runge von der Band „Sommerwind“. Sieistere meisterte den Abend als Solokünstlerin gefühlvoll und souverän, weil ihre Bandkollegin Franziska Weiss wegen einer Autopanne ausgefallen war.

Mit einem Drei-Gänge-Büffet kamen auch die weniger Tanzbegeisterten auf ihre Kosten. Ausgerichtet wurde dieses von der Osteria Bar Eden aus Bad Säckingen. Die Bar wurde zum ersten Mal nicht vom FC Wallbach, sondern von „Thomanns Schnapskeller“ ausgerichtet. Die Brennerei, die hauptsächlich Gin in Wallbach brennt, wurde in der Form 2018 gegründet.

Die begehrten Tombola Preise wurden um Mitternacht ausgegeben. Viele Gäste nutzten die Chance, noch bis zwei Uhr zu tanzen. Ein Gast sagte: „Wo kann man das den noch in unserer Gegend?“ Auch im nächsten Jahr soll der Neujahrsball in Wallbach einen guten Start ins Jahr ermöglichen. Thelen versprach: „Dann haben wir überall die schmalen Tische, damit man sich besser unterhalten kann.“