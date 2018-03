Bad Säckingen Waldshuts Ex-Ob Martin Albers moderiert Facebook-Foren zu kommunalpolitischen Aufreger-Themen

Der Polit-Pensionär will auch nach seinem Weggang vom Hochrhein weiterhin seine Duftmarken setzen und diskutiert über Gesundheitsversorgung und die Hochrheinautobahn.

Der ehemalige Waldshut-Tiengener OB Martin Albers wird auch nach seinem Wegzug aus Waldshut weiter zu kommunalpolitischen Dauerbrennern in der Region Stellung nehmen und streibar bleiben. Albers betreibt seit kurzem zwei Facebook-Seiten zu den Themen Gesundheitspolitik und Hochrheinautobahn. Er moderiert die Diskussionen auf den Seiten und füttert sie mit Informationen. Albers, der nach eigenen Worten in drei bis vier Wochen in seine frühere Heimat Achern zieht, bezeichnet sich im Gespräch mit dem SÜDKURIER selber als „Polit-Pensionär“. Gleichwohl kann er noch nicht ganz von der Politik lassen. Was ihn an der Diskussion via Facebook reizt: der direkte Draht. Rückblickend auf seine Arbeit im Kreistag und die Spitalentwicklung sagt er heute: „Ich bedauere, dass wir so wenig mit Bürgern diskutiert haben.“ Albers hatte kürzlich in seiner letzten Kreistagssitzungen Landrat Martin Kistler wegen nicht öffentlicher Verfahren deutlich kritisiert. Albers sagte unserer Zeitung, der Landrat verfüge über kein Konzept hinsichtlich der Öffentlichkeitsarbeit. In der Moderation der beiden Facebook-Foren sieht Albers nun selber den Versuch, eine mögliche Form des direkten Austausches zwischen Bürger und Politik zu testen – wobei er sofort anfügt, dass er nicht zurück in die Politik will. Ganz schließt er es freilich nicht aus, wenn er sagt: „Ich mach jetzt erst mal Pause.“ Als Politiker könne man durch solche Foren jedenfalls schnell neue Stimmungen erkennen. Zu beachten sei allerdings, dass Facebook-Nutzer nicht die repräsentative Öffentlichkeit seien.