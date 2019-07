von Peter Umstetter

In der Nacht zum Freitag geriet ein größeres Waldstück im Bereich der Harpolinger Straße in Brand. Die Feuerwehren Murg und Bad Säckingen bekämpften die Flammen bis in die frühen Morgenstunden, wie die Polizei mitteilt.

Um ein Ausbreiten des Feuers zu vermeiden, mussten demnach auch Brandschneisen geschlagen werden. Betroffen von dem Feuer war eine Fläche von rund 5000 Quadratmetern. Diese liegt ca. einen Kilometer vom nächsten bewohnten Gebiet entfernt, oberhalb von Murg.

Trotz der schwierigen Löschbedingungen wurde keiner der Helfer verletzt. Die Feuerwehren aus Murg und Bad Säckingen waren mit einer Stärke von 80 Mann im Einsatz. Die Brandursache ist unbekannt.

Ein unklarer Feuerschein im Bereich der Harpolinger Straße war in der Nacht von einer Anwohnerin gemeldet worden. Daraufhin habe die Feuerwehr Murg „mit zwei Fahrzeugen bei der Erkundungsfahrt ein größeres Feuer in einer Größenordnung von 5000 Quadratmeter, 100 auf 50 Meter, direkt in voller Hanglage entdeckt“, berichtet Stefan Fräßle, Einsatzleiter und Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Murg auf Nachfrage.

Als Problem habe es sich erwiesen, dass die Harpolinger Straße derzeit voll gesperrt ist, erklärt der Feuerwehrkommandant. „Daher mussten wir erstmal eine Möglichkeit finden, diesen Bereich anzufahren“, sagt Fräßle.

Die Baustelle an der Harpolinger Straße erschwerte der Feuerwehr die Anfahrt zum Einsatzort | Bild: Peter Umstetter

Das Hauptproblem war die Wasserversorgung, weil es im Wald weder einen Hydranten oder eine sonstige Wasserversorgung gibt. Gleichzeitig war die Autobahn gesperrt und daher sei es auch von dort aus schwierig gewesen, eine Wasserversorgung aufzubauen.

Darum wurden Landwirte mit Vakuumfässern verständigt, Wasser zur Einsatzstelle zu bringen. Auf Grund der Straßensperrungen ist dieser Plan jedoch nicht ausgeführt werden und es wurden drei Kilometer Schlauchleitungen zum Eisweiher und zum Hydranten im Ortsteil Murg gelegt.

Mit Wasser wird der Eisweiher gespeist, um genügend Löschwasser für die Bekämpfung des Waldbrandes zu haben. | Bild: Peter Umstetter

Im Einsatz waren die Feuerwehren Murg und Harpolingen. Die Feuerwehr Bad Säckingen wurde später nachalarmiert um in erster Linie wasserführende Fahrzeuge für den ersten Löschangriff zu haben, so der Einsatzleiter.

Laut Polizeiangaben war am Freitag gegen 1.10 Uhr bei der Polizei Freiburg durch die Feuerwehr gemeldet worden, dass Feuerschein und starke Rauchentwickling an der genannten Örtlichkeit zu sehen war. Vor Ort wurde ein großer Flächenbrand eines teilweise bewaldeten Hanges festgestellt, heißt es in der Mitteilung.

Feuerwehrleute bekämpfen den Waldbrand am Steilhang mit Wasser. Bäume werden umgesägt. | Bild: Peter Umstetter

Zur Brandursache gibt es laut ersten Erkenntnissen der Polizei keinerlei Hinweise. „Zum Brandzeitpunkt war es sehr trocken, bei der Örtlichkeit handelt es sich um Naturmischwald ohne Bewirtschaftung“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Feuer unter Kontrolle

„Das Feuer war gegen 3.45 Uhr unter Kontrolle, jedoch musste bis in den Morgen noch eine Brandwache gestellt und der Boden gewässert werden, da er sehr trocken ist“, sagt Feuerwehrkommandant Fräßle. Er weist die Bevölkerung daraufhin, auf jeden Fall Feuer vermeiden und keine Zigarettenkippen oder Gläser wegwerfen: „Insbesondere jetzt in der Trockenheit kann jeder Zündfunken ein Großfeuer verursachen.“

Auch Dominik Rotzinger, Kreisbrandmeister des Landkreises Waldshut, war an den Einsatzort gekommen und die Rettungskräfte des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) waren zum Eigenschutz der Einsatzkräfte. Der DRK Ortsverein Luttingen, hat eine Verpflegungsstätte eingerichtet.

Adrian Schmidle, Bürgermeister der Gemeinde Murg, war ebenfalls in der Nacht am Einsatzort und bedankt sich bei den Feuerwehren Murg, Harpolingen und Bad Säckingen für das schnelle Eingreifen, um Schlimmeres zu verhindern.