Bad Säckingen (ska) Besonders attraktiv für Familien. In Obersäckingen entstehen insgesamt fünf Wohnhäuser als Doppel- beziehungweise Reihenhäuser im Murger Weg, direkt am Rhein. Die Häuser sind hell und freundlich gestaltet und verfügen jeweils über ein eigenes Grundstück mit Privatgärten und großen, nach Süden hin ausgerichteten Terrassen. Außerdem erhält jedes Haus eine Garage.

Gebaut werden die Häuser von der Wohnbau Baden AG (WOBAG ), einem Projektentwickler und Bauträger mit Sitz in Freiburg. Seit 2010 hat das Team rund um Vorstand Klaus Ruppenthal, teilweise allein, teilweise in Projektgesellschaften, fast 300 Wohnungen sowie etwa 100 Reihen- und Doppelhäuser erstellt. Mit den Einfamilienhäusern verwirklicht die WOBAG ihr erstes Projekt in Bad Säckingen. Was Obersäckingen so attraktiv für Familien macht, ist die Nähe zur Innenstadt, die bequem mit dem Rad, aber auch zu Fuß erreichbar ist. Außerdem verfügt Obersäckingen selbst über eine gute Infrastruktur mit vielseitigen Einkaufsmöglichkeiten, einem Kindergarten und einer Grundschule.

Die Erdgeschosse der Häuser verfügen alle über einen offenen Wohn- und Essbereich mit offen angegliederter Küche sowie ein weiteres Zimmer das zum Beispiel als Büro oder Gästezimmer genutzt werden kann. Vervollständigt wird das Erdgeschoss durch ein Gäste-WC mit Dusche. In der Architektur der Räume wurden die Flächen optimal genutzt und die klaren Strukturen sorgen für eine ruhige Optik im ganzen Haus. Vom Wohnzimmer aus schließt sich nahtlos der Übergang zur großzügigen Terrasse an. Der Garten in der direkten Lage zum Rhein, lädt zu erholsamen Stunden im Freien ein.

Das Obergeschoss bietet genügend Platz für insgesamt drei großzügig geschnittene Schlafräume sowie ein großes Bad. Natürliche Belichtung, die Ausstattung mit großformatigen Fliesen und Sanitärgegenständen namhafter Hersteller, die Badewanne sowie die bodengleiche Dusche sorgen für viel Wohlfühlambiente und Platz für die ganze Familie.