von Christiane Pfeifer

Die Kinder der St. Fridolin Schule in Bad Säckingen freuten sich über die Spende der Malteser. Die Kassiererin der Malteser Monika Wilczek überreichte die Geschenke für die Kinder. Sie sagte: „Wir haben in diesem Jahr rund 120 Wünsche der Kinder erfüllt und in Päckchen verpackt.“

In den liebevoll verpackten Paketen befinden sich laut Wilczek die unterschiedlichsten Sachen: „Von Kopfhörern über Kleidung bis hin zu Brettspielen ist es bunt gemischt.“ Der Wert pro Geschenk liegt bei rund 25 Euro.

In den Paketen auf dem Tisch befinden sich die Klassengeschenke für die ganze Gruppe. Schulleiter Simon Dobrodolac freute sich sehr über die Spende und überreichte Wilczek im Gegenzug von den Kindern selbstgebaute Kerzenhalter.