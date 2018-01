Kreis Waldshut Vortrag: Christoph Ebner referiert an der Rudolf-Eberle-Schule in Bad Säckingen über die Gefahr von Falschmeldungen

Vortrag: Christoph Ebner referiert an der Rudolf-Eberle-Schule in Bad Säckingen über die Gefahr von Falschmeldungen

Radiojournalist Christoph Ebner, der an der Rudolf-Eberle-Schule in Bad Säckingen vor mehr als 30 Jahren sein Abitur machte, referiert über Falschmeldungen.

Bad Säckingen (dru) Dass der Mann beim Radio arbeitet, merken die Zuhörer schnell: Die Stimme verrät Christoph Ebner. An der Rudolf-Eberle-Schule, an der er selbst vor mehr als 30 Jahren sein Abitur machte, referierte der Leiter des SWR-Hörfunkstudios Freiburg über Falschmeldungen. Dass die Trennung zwischen Fakten und Lügen im digitalen Dschungel zumindest wieder schwieriger geworden ist, lässt sich schwer bestreiten – und die Gefahren, die dadurch für die Gesellschaft entstehen, stellten letztlich auch den Anlass für den Vortrag dar. Denn genau das wollte Ebner den Schülern des Berufskollegs vermitteln: Fake News stellen eine Gefahr dar, da sie „gezielt produziert werden, um die Leute zu verarschen“. Der gebürtige Murger zog auch die Grenzen zu Falschmeldungen und zur Propaganda, der „staatlichen Schwester der Fake News“ – der Verweis auf diverse Äußerungen des US-amerikanischen Präsidenten lag nahe. Die Verbreitung und Wirkkraft von Falschmeldungen entfalte sich vielmehr durch Filterblasen. Die gab es zwar, ebenso wie gezielt verbreitete Lügen, schon immer, sie seien aber „auf Facebook perfektioniert worden“, so Christoph Ebner.

Gerade weil es durch das Internet immer einfacher werde, die Realität zu verzerren und damit Anklang zu finden – Ebner zeigte dies anschaulich anhand einiger Videos – sei die Gefahr so groß. Ebenso wie die Herausforderung für journalistische Organisationen: Vor einigen Jahren gründete Ebner den Social-Media-Desk des SWR mit, an welchem Nachrichten rund um die Uhr auf ihre Richtigkeit geprüft werden.

Da allerdings nicht jeder Nutzer sozialer Netzwerke über Zeit und Werkzeuge zur Validitätsprüfung verfügt, gab Christoph Ebner den Zuhörern in der Aula der Rudolf-Eberle-Schule noch einige Fragestellungen zur schnellen Prüfung von Nachrichten auf den Weg: Wie plausibel ist die Meldung? Ist die Quelle klar? Handelt es sich um ein verlässliches Medium? Melden andere Nachrichtenseiten das Gleiche? An die Entwicklung von Eigenverantwortung appellierte Ebner auch in der Diskussionsrunde, die auf den Vortrag folgte: Ein Schüler wollte wissen, ob die Betreiber der jeweiligen Plattformen bei Falschmeldungen nicht bestraft werden sollten. Ebner antwortete, dass „nicht die Firmen, sondern wir uns ändern müssen“. „Auf neuen Plattformen würde es von Neuem losgehen. Vielmehr müssen wir kritischer werden und nicht jeder Info glauben“, sagte er. Moderator Lucas Schönberg fragte in Anbetracht der vielen negativen Aspekte der Falschmeldungen, ob es auch etwas Positives dazu zu sagen gebe. Ebner: „Klar, es macht sauviel Spaß, jemanden reinzulegen. Wenn man den Scherz aber nicht aufklärt, wird es gefährlich.“