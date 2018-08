von Marion Rank

Wie Wallbachs Ortsvorsteher Fred Thelen auf Anfrage des SÜDKURIER erklärte, wird mit den Arbeiten an dem Mountainbike-Parcours auf dem städtischen Grundstück Mitte September begonnen. Der Platz mit einer Größe von 13 mal 40 Metern ist vorwiegend für die Nutzung durch jüngere Fahrer aus Wallbach gedacht. Um Lärmbelästigung zu vermeiden, ist der Zutritt nur bis 20 Uhr gestattet.

Gestaltung in Eigenregie

Die Jugendlichen wollen das ihnen von der Stadt überlassene Gelände in Eigenregie, mit Hilfe ihrer Väter, zu einem Mountainbike-Parcours gestalten. Sie sind nicht alleine: "Insgesamt 20 Jugendliche sind derzeit unserer WhattsApp Gruppe", erzählt Mika Hohlbaum.

Unterstützung vom Funpark Obersäckingen

Große Unterstützung erhalten die Jugendlichen von den Mountainbikern des Funparks Obersäckingen, etwa Lukas Bergande sowie von Hans-Peter Knorre, Kinder- und Jugendreferent der Stadt Bad Säckingen. Bergande und Knorre waren in die Planung des Obersäckinger Funparks involviert. "Ich habe Hans-Peter Knorre von den Plänen der Wallbacher Jugend erzählt", sagt Thelen. Knorre fand sie "toll" und berichtete Bürgermeister Guhl von dem Projekt. "Dadurch hatte ich es leichter", schmunzelt Thelen.

Parcours soll möglichst naturbelassen sein

"Der Mountainbike-Parcours in Wallbach soll keine Konkurrenz für den Funpark in Obersäckingen darstellen, sondern eine sinnvolle Ergänzung", betonen Thelen und Knorre. Bürgermeister Guhl habe den Mountainbike-Parcours genehmigt, da er für die Stadt "kostenneutral" wird, sagt Thelen. Die Wallbacher Hörnle-Clique spendet den Tombola-Erlös des Hörnlefestes vom 1. bis 2. September für den Mountainbike-Parcours. Wie der Vorsitzende der Hörnle-Clique, Oliver Schapfel, erklärt, liege der Erlös in der Regel bei rund 1200 Euro.

Der Parcours soll "möglichst naturbelassen bleiben, die Obstbäume sinnvoll miteinbezogen werden. Ohne Sprunggeräte, keine Geräte aus Beton, Holz oder Metall, keine Stützmauern aus Stein", erklären Thelen und Knorre.

Keine Lärmbelästigung zu erwarten

"Es sind verschieden hohe Plattformen, Pump Tracks und Sprünge geplant", ergänzen Salvatore Vaccalluzzo und Fabio Cardinale, Abteilung Tiefbau der Stadt Bad Säckingen. "Der Geräuschpegel wird auf keinen Fall vergleichbar sein mit dem des Funparks Obersäckingen, da der Parcours in Wallbach nur von BMX-Rädern genutzt wird", räumen Knorre, Thelen und die Jugendlichen etwaige Bedenken aus dem Weg.

"Wenn Jugendliche etwas in ihrem Dorf initiieren, so ist das unterstützenswert", sind sich Knorre, Thelen und Monika Schrott, Mutter eines der Initiatoren, einig. Monika Schrott hat als gelernte Bauzeichnerin die Ideen der Jugendlichen planerisch umgesetzt.

Thelen ist derzeit auf der Suche nach einer Firma, die den Aushub vornimmt. Knorre und Thelen überlegen gemeinsam mit den Jugendlichen, den von der Hörnle-Clique in Aussicht gestellten Betrag für einen Kleingeräteschuppen auf dem Gelände zu verwenden.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein