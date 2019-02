von SK

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am Dienstagmorgen gegen 6.45 Uhr auf der B 34 zwischen Obersäckingen und Murg. Aus Richtung Murg kommend befuhr ein 22 Jahre alter Mann mit seinem Opel die L 152 und beabsichtigte auf die B 34 in Richtung Bad Säckingen einzufahren. Dabei achtete er nur auf den Verkehr, welcher von der A 98 kam und übersah beim Einfahren einen von links kommenden Citroën Jumper. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem beide Fahrzeuge stark beschädigt wurden. Fahrer und Mitfahrer in beiden Fahrzeugen wurden nicht verletzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei rund 25.000 Euro.