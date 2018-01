Bad Säckingen Vorberatungen für Doppelhaushalt in Bad Säckingen: Etat mit Großprojekten

Die Haushaltsberatungen für den Doppelhaushalt 2018/2019 haben in Bad Säckingen begonnen. Die Stadt muss den Bauhof-Neubau aus Kapazitätsgründen erst einmal verschieben.

Ein neuer Standort für Bauhof und Feuerwehr in Wallbach, die Sanierung des Scheffel-Gymnasiums oder die Fertigstellung der Straßen im Neubaugebiet Rhein-Au: Die Stadt blickt zahlreichen Groß-Bauprojekten und Erhaltungsmaßnahmen entgegen. Bei den Vorberatungen für den Doppelhaushalt 2018/2018, zu denen sich der Technische Ausschuss im Rathaus traf, wurde aber auch deutlich: Nicht alle Projekte können zeitnah umgesetzt werden.

Hochbau: Das Scheffelgymnasium muss dringend saniert werden. 2018 soll laut dem aktuellen Finanzhaushalt, den Stadtkämmerin Bettina Huber vor dem Technischen Ausschuss vorstellte, der Altbau generalsaniert werden. Der alte Erweiterungsbau könne erst 2019 angegangen werden. Insgesamt soll die Sanierung rund 1,5 Millionen Euro kosten. "Die Mittel können wir nicht auf einmal aufwenden", erklärte Huber den Ausschussmitgliedern. Ein genauer Zeitplan für die Baustelle existiere noch nicht.

Auch in der Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule gebe es dringenden Handlungsbedarf. 2018 soll deshalb der Umbau der Fachräume für den Schulbetrieb für 200 000 Euro umgesetzt werden. "Die Schule braucht dringend mehr Räumlichkeiten", so Bettina Huber. Einen Erweiterungsbau für zwei Millionen Euro hat die Stadt in die Mittelfristplanung für 2020 aufgenommen.

Ein weiteres Projekt, das in den Finanzplan für 2018 aufgenommen werden soll, ist die Errichtung eines Tierheims. Für rund 350 000 Euro soll 2018 in Wallbach in der Nähe der Kompostieranlage ein Neubau entstehen. Die Erschließung des Grundstücks sei aufwendig, dennoch "müssen wir uns dieses Jahr damit befassen", so Bürgermeister Alexander Guhl. Die Zahl der Fundtiere nehme zu. Wer das neue Tierheim am Ende betreiben werde, stehe noch nicht fest. Man wolle, sollte der Gemeinderat den Plänen zustimmen, auch Gespräche mit dem Tierschutzverein führen.

Das Großprojekt eines gemeinsamen Areals für Feuerwehr und Bauhof in Wallbach muss noch warten. "Wir können das Vorhaben aus Kapazitätsgründen nicht im Doppelhaushalt 2018/2019 realisieren", sagte Guhl. So wolle man 2019 zunächst mit den Planungen beginnen, 2020 könnte das Vorhaben dann konkret werden. Aktuell veranschlagen die Planer rund acht Millionen Euro für Bauhof und Feuerwehrhaus. "Wenn wir unseren starken, leistungsfähigen Bauhof nicht verkleinern wollen, dann müssen wir diesen Schritt gehen", so Guhl. Ohne einen Kredit aufzunehmen, sei das Großprojekt jedoch nicht zu finanzieren.

Der Platz in den Kindergärten wird knapp: Die Stadt muss bis zum Herbst neue räumliche Lösungen schaffen, "sonst können nicht alle Kinder untergebracht werden, die bereits einen Platz zugesagt bekommen haben", erzählte Bettina Huber. Wie eine Lösung aussehen könnte und was sie letztlich kosten werde, sei jedoch noch nicht entschieden.