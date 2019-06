Das Jahrhunderthochwasser an Pfingsten 1999 weckt heute noch dramatische Erinnerungen. Der Pegel Hauenstein stand sieben Meter über Normal. Hochwasser kam gleichzeitig auch mit überlaufenden Bächen aus dem Hotzenwald.

Am Rhein zu wohnen, bedeutet für die Stadt Bad Säckingen und deren Bewohner, sich immer wieder mit Hochwasser auseinanderzusetzen. So war es auch vor 20 Jahren an Pfingsten. Ein Ereignis, das immer wieder vorkommt, wie schon frühere Generationen