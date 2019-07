von Michael Gottstein

Auf die Teilnahme an dem Badischen Landesposaunentag, der über das Wochenende in Bruchsal stattfand, hatten die Posaunenchöre Bad Säckingen und Rheinfelden verzichtet, und so kamen die Besucher am Sonntag in den Genuss eines Kirchenkonzertes, das wegen einer wetterbedingten Änderung etwas anders ausfiel als gedacht.

Eigentlich wollten die Ensembles auf der Wiese bei der evangelischen Stadtkirche aufspielen, daher hatte der Leiter Jürgen Thun vier Intraden ausgewählt, die sich wegen ihres klangprächtigen Charakters besonders gut für Freiluftkonzerte eignen. Doch wegen des Regens verlegte man das Konzert in die Kirche, wo die Besucher „gleich vier Mal in den Genuss einer Eröffnung“ kamen, so der Leiter.

Zu hören waren Werke badischer Komponisten aus den Notenbüchern der Landesposaunentage. Ein prominenter Vertreter, der viele eher traditionelle Werke geschrieben hatte, ist Traugott Fünfgeld, von dem die „Feierliche Eröffnung“ und der Choral „Damit aus Fremden Freunde werden“ stammten. Leicht modernisiert erklang Jens Uhlenhoffs Fanfare, und Simon Langenbach begegnete der Tradition mit einem Hauch Ironie und nannte sein Werk eine „Intrade oder so“.

Leicht und durchsichtig

Das Vorurteil, Posaunenchöre seien eher behäbig, konnte das Ensemble mit Christian Schäfers Bearbeitung des Liedes „Wie lieblich ist der Maien“ widerlegen, denn der Satz klang leicht und sehr durchsichtig. Mit Reinhard Gramms Hymnus schloss das Ensemble den an der Tradition orientierten Programmteil ab.

Trauer hat nicht das letzte Wort

Ein trauriges Lied war „Tears in heaven“, das Eric Clapton anlässlich des Todes eines Kindes geschrieben hatte, doch die wohlklingende Melodie in Dur deutete wohl an, dass die Trauer nicht das letzte Wort haben sollte. Etwas experimenteller und harmonisch kühner war Chris Woods „Be still, wo das Thema in einem komplexen Satz von Begleitstimmen versteckt war – gleich „einer Klangwolke, in die man sich fallen lassen kann, meinte er Dirigent. In Richard Roblees „Make a joyful sound kontrastierte das Ensemble wirkungsvoll den weichen Posaunen- mit dem brillanten Trompetenklang, und mit Leonhard Pauls „Lord have mercy zeigten die Chöre, dass man Volksmusik und Jazz-Anklänge humorvoll zu einer Komposition verbinden kann, die „etwas bockig“ und „wie ein alte Gospelchor“ klingen sollten, so die selbstironischen Anweisungen des Komponisten.