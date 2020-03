von Gerd Leutenecker

„Optimales Beachwetter“ hat den Volleyballer im TV Bad Säckingen weitere sportliche Höhepunkte beschert, bestätigte Abteilungsleiterin Susanne Krauß. Die diesjährige Abteilungsversammlung im Foyer der Badmattenhalle war am Montagabend sehr gut besucht. Von 164 Mitgliedern waren knapp 60 anwesend. Der gesamte neue Beach-Volleyball-Platz bei der Tennisanlage im Buchbrunnenweg sei bestens ausgelastet – und souverän finanziert. Sportlich sind die Volleyballer mit acht Mannschaften weiterhin leistungsorientiert.

Für die Damen steht der Aufstieg in die Verbandsliga aktuell wieder im Vordergrund. Die Tabellenspitze in der Landesliga kann am kommenden Samstag wieder erreicht werden, noch stehen drei Spiele an. Die Herren tummeln sich dagegen im Mittelfeld. Bei den Bad Säckinger Wölfen ist eh das Ziel, „die da oben ärgern und am Ende nicht absteigen“, wie Thomas Kollnberger schmunzeln in seinem Bericht festhielt.

Gute Leistung erbringen und den Spaß beim Volleyballspielen nicht verlieren, zeichnet offensichtlich alle Mannschaften aus. Gerade bei den drei Damenteams ist das Mannschaftsgefüge stabil. Zwei jüngere Spielerinnen sind auf dem Weg in den Kader des Landesverbandes. Christine Rinker sieht die Chancen über den Bezirksverband und der neue geschaffenen Fördergruppe Hochrhein für die jungen Talente – „die Jugend besser präsentieren und für Höheres empfehlen“. Da wird dem Nachwuchs einiges geboten, der Trainerschlüssel ist weiterhin stabil und ambitioniert. Was bei den Jungs auch versucht wurde. Die Kooperation mit dem VBC Stein (CH) habe funktioniert, nur es mangelte an der Bereitschaft beim männlichen Nachwuchs, „damit es weitergehen kann“, so Krauß.

Die Freizeitwölfe hingegen pflegen den Spaß und die Freude am Volleyball. Zwei Trainingstermine mit 35 Spielern sind sehr gut besucht. Das Beachen wird im Sommer ausgiebig betrieben. Die Beach-Volleyball-Anlage hat einen ständigen Wandel im Spielverständnis eröffnet und den Zusammenhalt gefördert. Aus den einstigen Jedermännern ist eine Freizeitsport-Riege gewachsen. Das bestätigte sich in der Mitgliederstatistik. Gleichbleibend sind 164 Mitglieder aktiv, „aber wir sind als Abteilung älter geworden“, zeigte Krauß den Trend auf.

Volleyballabteilung Die Abteilung Volleyball im TV Bad Säckingen leitet Susanne Krauß. Acht Mannschaften sind aktiv, 164 Mitglieder hat die Abteilung. Eine eigene Beach-Volleyball-Anlage sowie ein regelmäßiger Trainingsbetrieb in der Badmattenhalle tragen zum Erfolg bei. Infos im Internet (www.saeckinge-volley.de).

Die Steigerungsraten kommen bei den über 40-Jährigen zustande, egal ob weiblich oder männlich. Günter Schöneich hatte vom Hauptverein her in seinen Grußworten das große Engagement in der gut aufgestellten Abteilung betont. Was sich bei den turnusmäßigen Neuwahlen bestätigte.

Marco Rapp ist der neue Jugendleiter bei den Volleyballern im Turnverein Bad Säckingen | Bild: Gerd Leutenecker

Einzig der Wechsel des Jugendwartes war markant. Marco Rapp wird zusammen mit der Jugendvertreterin Juliane Kaiser die Belange des Nachwuchses leiten.