Harpolingen Voller Elan in die Zukunft: Harpolinger Bürgerverein feiert ersten Geburtstag

Der Harpolinger Bürgerverein feiert beim gut besuchten Dorfhock seinen ersten Geburtstag. "Der Bürgerverein trifft in Harpolingen ein Bedürfnis und belebt nachhaltig das örtliche Leben", lobt Bürgermeisterstellvertreter Frank van Veen.

Mehr als Hundert Personen feierten beim Dorfhock am Samstagabend mit dem Bürgerverein in dem passend zur Frühlingszeit geschmückten Gemeindesaal dessen ersten Geburtstag. Musikalisch gratulierten Wolfgang Büche (Gitarre) und Christoph Pampuch (Harfe) zu diesem Ereignis. Die Fachgruppe Leib & Seele mit Fachvorstand Bärbel Baumgartner servierte ein wohlschmeckendes Essen, so dass sich die Besucher rund um wohl fühlten. Einen Eindruck von den vielfältigen Aktivitäten des Bürgervereins vermittelte der Jahresrückblick von Ulrike Schusser-Wang und Ursula Fischer.

Ein Film über die Zukunftstage im November 2017 von Jonas Baumgartner ließ das Geschehen noch einmal lebendig werden und zeigte eindrucksvoll, dass in Harpolingen Aufbruchstimmung in eine lebenswertere Zukunft herrscht. So endete der Film folgerichtig mit der Aussage: “Wir Harpolinger schaffen alles!“ Die Ergebnisse der Zukunftstage im Detail stellte Vorsitzende Christine Oechslein vor. Demnach rangiert der Wunsch nach einem Treffpunkt im Ort mit Konsumiermöglichkeit an erster Stelle, gefolgt von schnellem Internet als Voraussetzung für Haupterwerb. Die Ortsverwaltung und die Vertretung im , sowie ein gepflegtes Ortsbild (Grünpflege, Sitzbänke, attraktive Spielmöglichkeiten) folgt auf den Plätzen drei und vier.

Weiterhin wünschten sich die Teilnehmer der Zukunftstage die Dorfplatzumgestaltung als Treffpunkt für Jung und Alt und die Baulandentwicklung und eine eventuelle Umnutzung bestehender Gebäude. Hilfs- und Besuchsdienste einzurichten sowie attraktive Angebote für die Jugend waren weitere Anliegen für die zukünftige Dorfentwicklung. Oechslein nannte vier Themenfelder, mit denen in das Jahr 2018 gestartet wird. Es sind Kultur und Freizeit, Mobilität, Kinder und Jugend sowie Bauentwicklung und Senioren. Oechslein informierte, dass zwei Bereiche in Angriff genommen und von externen Beratern begleitet werden. Sie stellte als Prozessbegleiter des künftigen Projektes "Mobilität" Felix Kromer aus Bad Säckingen und für das Thema "generationsgerechter Dorfmittelpunkt" Thomas Uhlendahl aus Freiburg vor. Beide Experten legten großen Wert auf rege Bürgerbeteiligung, damit deren Wünsche und Anregungen in die Beratung Eingang finden. Dass dies gelingt, ist sich der Moderator Uhlendahl sicher. Er findet es stark, wie sich der Bürgerverein organisiert und strukturiert arbeitet. "Viele Aufgaben könnten heute ohne ehrenamtliche Arbeit nicht bewältigt werden, der Bürgerverein trifft in Harpolingen ein Bedürfnis und belebt nachhaltig das örtliche Leben", lobte Bürgermeisterstellvertreter Frank van Veen den Bürgerverein. Ortsvorsteher Franz-Martin Sauer betonte, dass Vorhaben in der Politik abgesichert werden müssen und dass es sich lohnt, in der Kommunalpolitik zu engagieren, beispielsweise durch eine Kandidatur als Ortschaftsrat.