von Hanswalter Mark

Einen breiten Raum bei der Ortschaftsratsitzung im Harpolinger Rathaus nahm die diesjährige und zukünftige Gedenkfeier der Opfer der beiden Weltkriege am Volkstrauertag am 17. November ein. Die Besucherzahlen zu diesem Anlass in Harpolingen nehmen stetig ab. Aus diesem Grund schlug Ortsvorsteher Torsten Weimer vor, dass sich Harpolingen an der zentralen Gedenkfeier der Stadt Bad Säckingen beteiligt, an der auch Wallbach teilnimmt.

Erhöhung der Besucherzahl im Blick

Weimer legte Wert darauf, dass Harpolingen aktiv an deren Gestaltung mitwirkt. Er ist der Ansicht, dass sich dadurch die Besucherzahl erhöht. Weimer teilte mit, dass Rippolingen in diesem Jahr noch eine eigene Feier durchführt, organisiert von Thomas Fischer. Mit Bad Säckingen als Veranstaltungsort konnten sich die Harpolinger Räte nicht so richtig anfreunden. Sie befürworteten mit Rippolingen Kontakt aufzunehmen mit dem Ziel, zusammen mit der Nachbargemeinde den Gedenktag gemeinsam oder in beiden Orten abwechselnd zu begehen. Damit würden die lokalen Gegebenheiten mehr Berücksichtigung finden, waren sich die Räte einig.

Bürgerbuskonzept und Kostenschätzung

Weitere Punkte auf der Tagesordnung waren Sachstandsberichte des Ortsvorstehers Weimer zu verschiedenen Projekten. Was den Bürgerbus betrifft, der die Stadteile Rippolingen und Harpolingen, gerade an den Wochenenden, verkehrstechnisch besser an die Kernstadt anbindet, erarbeitet die Stadt Bad Säckingen ein Bürgerbuskonzept, das auch den Linienverkehr der SBG (Südbaden Bus) berücksichtigt. Außerdem nimmt die Stadt eine Kostenschätzung vor. Darüber hinaus wird die Möglichkeit der Gründung eines Fördervereins geprüft. Weimer betonte, dass das Vorhaben nur mit genügend ehrenamtlichen Fahrern realisiert werden kann. Auch Personen aus Bad Säckingen können sich hier engagieren. Interessenten können sich bei der Ortsverwaltung in Harpolingen melden.

Baumpflanzaktion der Grundschule

Ein weiteres Projekt, das am Samstag 19. Oktober durchgeführt wird, ist die Baumpflanzaktion der Josef-Anton-Sickinger Grundschule. Im Rahmen der weltweiten Aktion Plan for the Planet, verbunden mit der Vision einer klimaneutralen Schule, pflanzt die Schule rund dreißig Obstbäume entlang der Straße von der Auferstehungskapelle in westliche Richtung bis zum Kreuz. Die Bäume werden vom Umweltbudget der Stadt finanziert. Für die jährliche Baumpflege sind die Ortsverwaltungen aus Rippolingen und Harpolingen zuständig. Helfer sind willkommen.