Bad Säckingen vor 1 Stunde

Volksbank zieht auf Mercedes-Kestenholz Gelände

Das Bad Säckinger Bankhaus will den Firmensitz von der Altstadt an die Friedrichstraße verlegen. Dafür ist ein Neubau nötig. Doch vorerst ist noch das Mercedes-Autohaus auf dem Gelände. Das Autohaus will bis spätestens Januar 2022 raus sein.