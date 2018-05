Bad Säckingen Volksbank Rhein-Wehra legt gutes Jahresergebnis vor

Die Erwartungszahlen der Volksbank Rhein-Wehra werden im Geschäftsjahr 2017 deutlich übertroffen. Der Ertrag konnte trotz gleichbleibender Aufwendungen gesteigert werden. Der digitale Wandel erweist sich als eine große Herausforderung für die Bank.

Die Erwartungszahlen der Volksbank Rhein-Wehra wurden im Geschäftsjahr 2017 deutlich übertroffen. Der Ertrag konnte trotz gleichbleibender Aufwendungen gesteigert werden. Ein über 33 Prozent höherer Jahresüberschuss konnte ausgewiesen werden. Durch die solide Ertragslage kann die Volksbank Rhein-Wehra ihre Dividende von 3,0 Prozent halten. Weiterhin werden keine Negativzinsen eingeführt. Das Filialkonzept soll überdacht werden.

Werner Thomann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Rhein-Wehra, sprach an der Vertreterversammlung am Donnerstagabend im Bad Säckinger Kursaal von einem sehr zufriedenstellenden Gesamtergebnis 2017, was auch als eine Folge soliden Wirtschaftens zu sehen sei. "In 2017 verzeichneten wir den stärksten Zuwachs im Kreditgeschäft seit dem Bestehen der Bank", betonte Werner Thomann. Mit einem Wachstum des Kundenkreditvolumens von 17,8 Prozent liege die Volksbank Rhein-Wehra deutlich über den regionalen und sogar bundesweiten Vergleichswerten.

Zwar habe die anhaltende Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB), ebenso die weiterhin anhaltende Regulatorik, das Geschäftsjahr geprägt, jedoch sei die weiterhin gute Konjunkturlage in der Bundesrepublik als positiv zu bewerten. 2017 wurden keine Negativzinsen verlangt und zumindest vorläufig solle dies auch so bleiben, betonte Thomann. Einen leichten Rückgang stellte er in der Wohnbautätigkeit fest. Im Ausblick auf zukünftige Jahre zeichnete Thomann ein positives Stimmungsbild. Jedoch werde der digitale Wandel Veränderungen schaffen. Immer mehr Kunden wickeln ihren Zahlungsverkehr online ab. Onlinebasierte Transaktionen nahmen 2017 um 7,3 Prozent zu. Dies führe dazu, dass das Filialkonzept grundlegend überdacht werden müsse.

Investitionsschwerpunkte lagen diesbezüglich in der Modernisierung und Digitalisierung. In den Geschäftsstellen in Murg und Görwihl wurde der digitale Service ausgeweitet. Die Volksbank Rhein-Wehra kommt so den veränderten Kundenansprüchen entgegen. Momentan stünden keine Schließungen von Filialen an, erklärte Thomann. "Allerdings gibt es keine Bestandsgarantie für den Erhalt aller Filialen", betonte er. Die persönliche Beratung rund um die Finanzen werde zukünftig verstärkt aktuell. Im Brennet-Park Bad Säckingen wurde ganz neu ein in der Region einzigartiger "Cash Drive" Bargeld-Service errichtet.

Gemäß der Satzung schieden Winfried Gerteis und Siegfried Pflüger aus dem Aufsichtsrat aus. Siegfried Pflüger stellte sich zur Wiederwahl. Er wurde wiedergewählt. Der Luttinger Winfried Gerteis schied aus dem Aufsichtsrat aus, da er in den beruflichen Ruhestand trat. Michael Vogel, Vorsitzender des Aufsichtsrats, verabschiedete Gerteis mit einem "Krügerrand-Münze". Bis zur nächsten Vertreterversammlung wird dieser Posten vakant bleiben. Im Anschluss an den formellen Teil nahm der Gastredner, Nils Müller von Trend One Visionary Keynote, in seinem Vortrag unter dem Thema "The World 2028" die Anwesenden auf eine eindrucksvolle Zukunftsreise mit.

Zahlen und Fakten der Volksbank Rhein-Wehra

2017 verzeichnet die Volksbank Rhein-Wehra den stärksten Zuwachs im Kreditgeschäft seit Bestehen der Bank. Das Jahr 2017 schloss mit einem Bilanzgewinn von 2'033'671 Millionen Euro (2016=1,5 Millionen Euro) ab. Die Dividende beträgt wie im Vorjahr 3,0 Prozent. Die Zahl der Mitglieder steigerte sich 2017 auf 14 164 (13 950). Das betreute Kundenvolumen stieg um rund 13 Prozent auf 1.602 Millionen Euro. Das Geschäftsvolumen wird mit 1.145 (1.044) Millionen Euro angegeben. Die Einstellung in die gesetzliche Rücklage beträgt 210'000 Euro, 1.620 Millionen Euro werden in andere Ergebnisrücklagen eingestellt. In Klammern Zahlen von 2016. Bankentest: Die Volksbank Rhein-Wehra hat die Ratingeinstufung A+. Beim DIN-Bankentest der Gesellschaft für Qualitätsprüfung hat sie die Bestnote erhalten. Mit dem Titel "Beste Bank vor Ort 2017" setzte sie sich gegen alle anderen Kreditinstitute am Platz durch.

