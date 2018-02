Bad Säckingen Vision String Quartet überzeugt im Kursaal mit Klassik und Pop

Das Vision String Quartet aus Berlin präsentierte ein unkonventionelles Programm aus Jazz und klassischer Musik. Dabei zeigten sie, was sich aus den Instrumenten eines klassischen Streichquartetts für eine Vielzahl an Tönen herausholen lässt.

Keine Stühle auf der Bühne, bis auf den Hocker für den Cellisten – auch keine Notenständer: Sehr ungewöhnlich für ein Streichquartett. Dass sie im Stehen und das ganze Programm komplett auswendig spielen, ist aber nicht das einzig Unkonventionelle am Vision String Quartet aus Berlin. Das Ensemble legte am Sonntag im Bad Säckinger Kursaal einen aufregenden Auftritt mit Neutönerischem, Jazz und Pop hin.

Die jungen Musiker, die die klassische Kammermusikszene gehörig aufmischen, sind bekannt für ihre sehr speziellen Programme. Bei ihrem Konzert in der Reihe der Kammermusik-Abende kombinierten sie Mozart und den Avantgardekomponisten György Ligeti, was sich als hochspannend herausstellte. Wie Jacob Encke und Daniel Stoll an den Violinen, Sander Stuart an der Viola und Leonard Disselhorst am Cello Mozarts Dissonanzenquartett interpretierten, machte schon mal hellhörig: extrem differenziert und genau ausgehorcht, höchst präzise und transparent in den Stimmen durchgezeichnet.

Die Musiker holen mit ihrem Spiel das Aufregende, das Moderne in diesem Mozart-Werk heraus, sodass man es wie neu und taufrisch hört. Das Ereignis an diesem Abend aber war der Ligeti. Es war überwältigend, wie das Vision String Quartet Ligetis erstes Streichquartett von 1953/54 aufführte. Diese „nächtlichen Metamorphosen“ beginnen extrem leise, entwickeln sich wie aus einer Keimzelle heraus in einem Prozess steter Veränderung. Dynamisch bis an die Grenzen loten die Streicher diese Klänge aus, vom ganz Leisen, kaum noch Wahrnehmbaren, über ein Sirren und Flirren bis zum schier Rasenden und Tobenden in den heftigen, vehementen Bogenstrichen.

Das Vision String Quartet stürzt sich mit Risikofreude und geschärftem Klangsinn in diese herausfordernde Musik. Mucksmäuschenstill ist es im Saal, man sitzt als Zuhörer schier an der Stuhlkante, so elektrisierend, so packend gespielt ist dieser Ligeti. Ein singuläres Erlebnis, geradezu spektakulär, und von den mehr als 300 Zuhörern mit Riesenbeifall und Bravorufen quittiert.

Streichquartett mal etwas anders hieß es nach der Pause mit Pop- und Jazztiteln. In dem Beatles-Song „Come together“ fetzten die Streicher schon mal richtig los. Was sich aus den Instrumenten eines klassischen Streichquartetts dank experimenteller Spieltechniken an jazzigem und poppig-rockigem Sound herausholen lässt, demonstrierten die Gäste aus der Bundeshauptstadt in eigenwilligen Arrangements. Auch in George Gershwins raffinierter Nummer „Fascinatin Rhythm“ zeigten die Musiker, dass auch populäre Stücke in „klassischer“ Besetzung super klingen. Mit der herrlich entspannten Eigenkomposition „Samba“ und einer rasanten Zugabe verabschiedete sich das Ensemble von seinem hingerissenen Publikum.