Durchaus kritische Töne fanden die Vertreter des Bad Säckinger Gemeinderats am Ende des Pilotprojekts zum kommunalen Nachhaltigkeits-Check. Vor allem wurden die bei dem internen Bewertungsverfahren durch die Verwaltung zugrunde gelegten Kriterien als zu beliebig eingestuft.

Ein Jahr lang durfte sich die Stadt als eine von 16 Kommunen in Baden-Württemberg an dem Projekt des Landesumweltministeriums beteiligen. Deren Ziel ist es, das Thema Nachhaltigkeit in die Planung und Arbeit von Gemeinden einfließen zu lassen, wie Dominik Zoller und Alexander Trapp, Studienabsolventen der Fachhochschule Kehl darstellten.

Studenten der Hochschule organisierten in diesem Rahmen einen Workshop mit den Amtsleitern, in dessen Rahmen sechs städtische Vorhaben einer Nachhaltigkeitsbewertung unterzogen wurden. Neben dem Gesundheitscampus wurden die Bauleitplanung für das Gebiet Leimet III, der Bahnhalt Wallbach, das geplante Gebäude für Feuerwehr und Bauhof in Wallbach, das Quartierskonzept für die Altstadt und die Mobilitätsagentur untersucht, sie Zoller und Trapp darstellten.

„In der Regel wurden die Vorhaben als überwiegend positiv eingeschätzt“, so das Fazit. Negative oder hemmende Wirkungen der Maßnahmen seien zwar durchaus auch festgestellt worden, sie hätten aber weitgehend ausgeräumt werden können.

Auf jeden Fall werteten die Vertreter der FH Kehl den Nachhaltigkeits-Check als adäquates Instrument der internen Verwaltungsarbeit, um etwa Stadtentwicklungskonzepte oder auch einfache Bauvorhaben zu überprüfen.

Das sah der Gemeinderat in einigen Punkten anders: „Das Problem ist, dass die Verwaltung selbst die Parameter zur Überprüfung festlegt“, sagte Ruth Cremer-Ricken (Grüne). Das sei gerade im Fall des umstrittenen Baugebiets Leimet III äußerst fragwürdig.

Auch Stephan Muster (SPD) kritisierte die fehlende Vergleichbarkeit bei den zugrunde gelegten Kriterien. Clemens Pfeiffer (CDU) forderte derweil eine Offenlegung der Ergebnisse als Basis für Entscheidungen des Gemeinderats. Bislang erhalten die Ratsmitglieder in ihren Sitzungsvorlagen nur einen groben Nachhaltigkeitsüberblick.

Der N-Check

Kommunale Projekte auf ihre Nachhaltigkeit zu prüfen, ist der Grundgedanke hinter dem Projekt "N-Check". Zugrundegelet werden zum einen ökologische Aspekte, es geht aber auch um Wirtschaftlichkeit, um Auswirkungen auf Arbeit, Soziales oder die Gesellschaft. Bad Säckingen war als eine von 16 Kommunen an dem "N-Chek"-Pilotprojekt des Landesumweltministeriums beteiligt. In diesem Rahmen gab es diverse Workshops.