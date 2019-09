von Christiane Pfeifer

Zur Eröffnung des Welt-Alzheimertags hatte das demografiestrategische Forum (DSF) Bad Säckingen ins Trompeterschloss eingeladen. Sylvia Kern, die Geschäftsführerin der Alzheimergesellschaft Baden-Württemberg, gab mit ihrer fiktiven Geschichte Denkanstöße. Hartmut Fricke, Vorsitzender des DSF, stellte die Frage: „Wer von Ihnen ist schon einmal in einen anderen Raum gelaufen und hat vergessen, was er holen wollte?“ Er informierte: „Etwa jeder zehnte über 65-Jährige ist von einer Demenz betroffen.“ Das Erkrankungsrisiko steige mit dem Alter. In Deutschland seien 1,7 Millionen Menschen an Demenz erkrankt, davon 200 000 in Baden-Württemberg. Fricke weiter: „In Bad Säckingen haben wir einen höheren Anteil an älteren Menschen, daher werden wir auch mehr Betroffene unter uns haben.“ Er stellte die Frage: „Wer kümmert sich um diese Menschen?“

Bad Säckingen Wachhalten, informieren und Berührungsängste mit Demenz verlieren: das steckt hinter der Veranstaltungsreihe des demografiestrategischen Forums in Bad Säckingen zum Welt-Alzheimertag Das könnte Sie auch interessieren

Sylvia Kern, Geschäftsführerin der Alzheimergesellschaft Baden-Württemberg (AGBW), brachte zwei Versionen einer fiktiven Geschichte mit: „Ich habe die Einzelheiten der Geschichte bewusst aufgeschrieben, all die Dinge wurden so in unserem Beratungstelefon erwähnt.“ Im ersten Teil von: „Walter W. Wird wunderlich – vom guten oder schlechten Leben mit einer Demenz“ erfuhren die Gäste, wie es schlecht verlaufen kann. Der fiktive Walter W. vergisst immer mehr, der Arzt stellt keine richtige Diagnose und Freunde und Angehörige wenden sich von ihm ab. Der erste Teil endet sowohl für den Erkrankten als auch für die Familie tragisch. Im zweiten Teil überraschte Kern das Publikum mit neuen Ideen. Die Erkrankung wird früh erkannt und die Familie bekommt Hilfe und Unterstützung. Auch die pflegende Frau wird entlastet. Es gibt Demenz-Partner-Schulungen, die auch Taxifahrer und Supermarktangestellte absolviert haben. Das Umfeld ist eingeweiht und zeigt Verständnis. Kern erklärte: „Nichts davon ist erfunden. Es gibt alles, aber nirgends gibt es das an einem Ort. Aus meiner Sicht, wäre das wirklich eine schöne Vision für Angehörige und Betroffene.“

Kern: „Wir müssen lernen, mit Demenzkranken umzugehen, dass Einzige, was funktioniert, ist Verständnis, Toleranz und Geduld für den Erkrankten.“ Über das Thema können sich Kommunen oder Interessierte im Internet (www.demenzundkommune-bw.de) informieren. Dort stehen Möglichkeiten zur Sensibilisierung, Beratung oder der ambulant betreuten Wohngemeinschaft. Kern: „Demenz ist kein Todesurteil, wichtig ist die Lebensqualität und hier ist auch die Kommune gefordert.“