von sk

In der Nacht zum Samstag war einer Polizeistreifen gegen 4.15 Uhr aufgefallen, wie eine Person ein Fahrrad in der Steinbrückstraße auf den Boden legte und sich dann zu Fuß in die Schützenstraße begab, wo der junge Mann auf dem Treppenaufgang eines Hauses kontrolliert wurde. Ein anderer Mann stand noch beim Rad. Beide stellten sich unwissend und erklärten auf Nachfrage, nicht zu wissen, woher das Fahrrad käme. Währenddessen kam ein dritter Mann mit einem auffälligen Damenrad hinzu.

Dieser meinte, dass er sich das Fahrrad bei seiner Freundin ausgeliehen habe, blieb aber den Nachweis schuldig. Beide Fahrräder wurden sichergestellt. Glück hatte der Dritte hinsichtlich seiner Fahrt. Er war zwar alkoholisiert, blieb aber beim Alcomatentest unter dem Grenzwert. Die Polizei hielt die Personalien der drei Männer im Alter von 20 bis 22 Jahren fest. Die Besitzer der Fahrräder, ein schwarzes Herrenrad und ein rosa Damenrad, sollen sich bitte beim Polizeirevier Bad Säckingen (Telefon 07761 934-0) melden.