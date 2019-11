Derzeit läuft eine Personensuche am Rhein auf dem Streckenabschnitt zwischen Bad Säckingen und Schwörstadt. Laut Tobias Förster, Einsatzleiter und Bad Säckinger Stadtkommandant, werde der Rhein auf dem sogenannten Rheinabschnitt elf mit insgesamt sechs Booten abgesucht.

Die Meldung, dass eine Person vermisst werde, habe die Einsatzleitung um 18.30 Uhr erreicht, so Förster. Der Rhein werde laut Förster abgesucht, da nicht ausgeschlossen werden könne, dass sich die vermisste Person im Rhein befinde. „Wir gehen vom Schlimmsten aus und werden den Rhein die nächsten Stunden absuchen“, so Förster. Der Grund des Flusses werde per Sonarfahrten abgesucht.

Im Einsatz sind derzeit laut Förster rund 50 Kameraden der Feuerwehren von Bad Säckingen, Wallbach, Öflingen und Schwörstadt mit mehreren Fahrzeugen und der Drehleiter, 20 Einsatzkräfte des THW, 15 der DLRG sowie zehn Rettungskräfte des DRK und den Schweizer Rettungskräften. Verstärkt werden die Einsatzkräfte durch die Kantonspolizei.