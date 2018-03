Bad Säckingen Verlosung: Genussreise nach Südtirol gewinnen

Für die 25. SÜDKURIER-Reise vom 3. bis 6. Mai verlosen wir zwei Plätze im Gesamtwert von 1146 Euro

Zum 25. Mal schickt der SÜDKURIER seine Leser in Zusammenarbeit mit dem Bad Säckinger Reiseunternehmen Zimmermann in den Urlaub. In den vergangenen sechs Jahren nahmen mehrere tausend Leser an den insgesamt zwei Dutzend Tagesfahrten teil. Die Jubiläumsfahrt Anfang Mai wird nun etwas ganz Besonderes: Auf dem Programm steht eine Genussreise der Extraklasse: Für vier Tage geht es nach Südtirol, dem zweisprachigen Urlaubsparadies. Und das Beste: Unsere Redaktion verlost zwei Plätze im Doppelzimmer im Gesamtwert von 1146 Euro.

Und das ist das Programm:

1. Tag, Donnerstag, 3. Mai: Mit dem komfortabelen Zimmermann-Bus geht es über den Brenner. Schon bald wechseln sich markante Gebirgszüge der Dolomiten, weite Almwiesen, dunkle Wälder und fruchtbare Täler mit charakteristischen Dörfern und Städten Südtirols ab. Am Nachmittag steht ein Besuch in Melix auf dem Programm, der größten Obstgenossenschaft des Eisacktals. Nach der interessanten Besichtigung verkosten Sie einen Apfelsaft, drei Apfelsorten und genießen einen Schnaps. Anschließend Weiterfahrt nach Villanders mitten im Eisacktal, wo wir das 4-Sterne Hotel Untertheimerhof für drei Nächte beziehen werden. Das Hotel Untertheimerhof ist mit einem wunderschönen Panorama-Hallenbad, einem Spa-Bereich, einem Outdoor-Whirlpool mit freiem Blick zu den Dolomiten und verschiedenen Saunas ausgestattet.

Mit dem komfortabelen Zimmermann-Bus geht es über den Brenner. Schon bald wechseln sich markante Gebirgszüge der Dolomiten, weite Almwiesen, dunkle Wälder und fruchtbare Täler mit charakteristischen Dörfern und Städten Südtirols ab. Am Nachmittag steht ein Besuch in Melix auf dem Programm, der größten Obstgenossenschaft des Eisacktals. Nach der interessanten Besichtigung verkosten Sie einen Apfelsaft, drei Apfelsorten und genießen einen Schnaps. Anschließend Weiterfahrt nach Villanders mitten im Eisacktal, wo wir das 4-Sterne Hotel Untertheimerhof für drei Nächte beziehen werden. Das Hotel Untertheimerhof ist mit einem wunderschönen Panorama-Hallenbad, einem Spa-Bereich, einem Outdoor-Whirlpool mit freiem Blick zu den Dolomiten und verschiedenen Saunas ausgestattet. 2. Tag : Dolomitenrundfahrt mit Weinverkostung und Apfelstrudelparty: Nach dem Frühstück fahren Sie in die herrliche Bergwelt der Dolomiten. Über St. Lorenz zweigen wir ab ins Gadertal, vorbei an Corvara Alta Badia bis zum Campolongo Pass. Dort angekommen verkosten Sie den ersten von drei einheimischen Weinen. Nach der ersten genüsslichen Verköstigung fahren wir weiter zum Pordoijoch, wo wir einen weiteren Südtiroler Qualitätswein genießen werden. Anschließend weiterfahrt auf das Sella Joch auf 2240 Meter Höhe, wo Sie die Marmolata (3340 Meter), die Königin der Dolomiten mit der genüsslichen Verköstigung des dritten Weines bestaunen können. Am Nachmittag sind wir zu Gast auf einem Bauernhof, wo Sie Südtiroler Bauerkrapfen und einen hausgemachten Apfelstrudel verköstigen können.

: Dolomitenrundfahrt mit Weinverkostung und Apfelstrudelparty: Nach dem Frühstück fahren Sie in die herrliche Bergwelt der Dolomiten. Über St. Lorenz zweigen wir ab ins Gadertal, vorbei an Corvara Alta Badia bis zum Campolongo Pass. Dort angekommen verkosten Sie den ersten von drei einheimischen Weinen. Nach der ersten genüsslichen Verköstigung fahren wir weiter zum Pordoijoch, wo wir einen weiteren Südtiroler Qualitätswein genießen werden. Anschließend weiterfahrt auf das Sella Joch auf 2240 Meter Höhe, wo Sie die Marmolata (3340 Meter), die Königin der Dolomiten mit der genüsslichen Verköstigung des dritten Weines bestaunen können. Am Nachmittag sind wir zu Gast auf einem Bauernhof, wo Sie Südtiroler Bauerkrapfen und einen hausgemachten Apfelstrudel verköstigen können. 3. Tag: Knödelparty auf der Almhütte, Besuch des Schloss Feldthurns: Nach einem genussvollen Frühstück fahren wir zur Zanser Alm im hinteren Villnösstal, der Heimat der weltbekannten Berglegende Reinhold Messner. In einer der umliegenden Hütten werden wir von Südtiroler Musik unterhalten und genießen dabei Südtiroler Knödel. Wer möchte, hat die Möglichkeit einen vor der Alm liegenden Naturpfad entlang zu gehen. Am Nachmittag Weiterfahrt nach Feldthurns, wo wir bei einer Schlossführung der mittelalterlichen Sommerresidenz der Brixner Fürstbischöfe u.a. die wertvollste Renaissancestube Südtirols bewundern können. Genießen Sie in dieser ansehnlichen Umgebung eine kleine Wein- und Käseverkostung. Im Anschluss Rückkehr zum Hotel, wo Sie noch einmal die Annehmlichkeiten nutzen können.

Knödelparty auf der Almhütte, Besuch des Schloss Feldthurns: Nach einem genussvollen Frühstück fahren wir zur Zanser Alm im hinteren Villnösstal, der Heimat der weltbekannten Berglegende Reinhold Messner. In einer der umliegenden Hütten werden wir von Südtiroler Musik unterhalten und genießen dabei Südtiroler Knödel. Wer möchte, hat die Möglichkeit einen vor der Alm liegenden Naturpfad entlang zu gehen. Am Nachmittag Weiterfahrt nach Feldthurns, wo wir bei einer Schlossführung der mittelalterlichen Sommerresidenz der Brixner Fürstbischöfe u.a. die wertvollste Renaissancestube Südtirols bewundern können. Genießen Sie in dieser ansehnlichen Umgebung eine kleine Wein- und Käseverkostung. Im Anschluss Rückkehr zum Hotel, wo Sie noch einmal die Annehmlichkeiten nutzen können. 4. Tag: Erholt und voller unvergesslicher Eindrücke der einzigartigen Bergwelt, des Renaissancereichen Flairs und den genussvollen Verköstigungen treten wir wieder die Heimreise zu unseren Einstiegsorten am Hochrhein an.

So kommen Sie mit dem SÜDKURIER nach Südtirol