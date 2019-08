Gegen 2.30 Uhr sind am Samstag, 3. August, ein 43-jähriger und ein 29-jähriger Mann in der Schaffhauser Straße aneinandergeraten. Wie die Polizei mitteilte, waren beide betrunken und hatten Fahrräder dabei. Der genaue Hergang der Schlägerei ist noch ungeklärt. Fest steht laut Polizei, dass sich die Männer gegen 2.30 Uhr in der Schaffhauser Straße begegneten. Es kam zum Streit. Der 43-Jährige soll daraufhin den 29-Jährigen von dessen Fahrrad gezogen und ins Gesicht geschlagen haben.

Bei der Auseinandersetzung zogen sich beide Männer Verletzungen zu. Sie wurden von einem Rettungsdienst mit Notarzt versorgt. Da der 29-Jährige verdächtigt wurde, mit seinem Fahrrad gefahren zu sein, musste er eine Blutprobe abgegeben. Ein Atemalkoholtest hatte zuvor über zwei Promille ergeben.