von sk

Zwei Männer erschienen am Samstagmittag um 14.15 Uhr in der Neßlerstraße und gaben an, den Kabelanschuss kontrollieren zu wollen. Da sie sich weder auswiesen konnten, noch Arbeitskleidung trugen, noch ein Firmenfahrzeug zu erkennen war, schöpfte der Wohnungsbesitzer Verdacht und verständigte nach der Kontrolle die Polizei. Da die Berechtigung der Männer zweifelhaft ist, bittet die Polizei um Hinweise (Telefon 07761/943-0).