Bad Säckingen Vandalismus auf Grillplatz und Fußweg

Unbekannte Täter rissen auf dem Rheinuferweg unter anderem den Metallmülleimer samt Fundament aus dem Boden. Auf dem Fußweg Richtung Zoll wurde ein Schild beschädigt.

Bad Säckingen – Unbekannte Täter verursachten vergangene Woche zwischen Dienstag und Freitag mehrere Beschädigungen an einem Grillplatz am Rheinuferweg. Wie die Polizei meldet, hebelten die Täter einen Metallmülleimer samt Fundament aus dem Boden und rissen dessen Metalltür ab. Weiterhin wurde ein Schild mit Hinweisen zur Grillordnung mittels schwarzen Stifts unkenntlich gemacht. Es entstand ein Sachschaden von knapp 500 Euro. Ebenfalls zwischen Dienstag und Freitag wurde am Fußweg zum Zoll ein Schild angekokelt und verbogen. Hier beträgt der Sachschaden 100 Euro.