von Christiane Pfeifer

Das neue Herbst-Winter-Semester der VHS Bad Säckingen setzt auf eine Mischung aus bewährten und neuen Kursen. Neue Computer und Monitore werden für die Kurse nach den Sommerferien bereitstehen. Der EDV Bereichsleiter Michael Fritz stellte die 28 bewährten Kurse rund um das Thema Computer und Handy vor. Er freut sich besonders: „Nach den Ferien stehen den Teilnehmern acht neue Arbeitsplätze zur Verfügung.“ Der neue Beamer und die 27 Zoll großen Monitore sollen das Lernen erleichtern. Für den Smartphone-Kurs bietet die VHS eine kostenlose Nachbetreuung an.

Auch beim diesjährigen VHS-Programm soll das hohe Niveau gehalten werden, betonte Bernd Crößmann, Leiter der Einrichtung. Für das Reiseangebot in diesem Jahr werde auf das Flugzeug verzichtet und in den Kleinbus umgestiegen. Mit den Ausflugszielen Erzgebirge, Harz und Lüneburger Heide soll in geselliger Runde die Heimat erkundet werden.

Der Vortragsabend „Von Bad Säckingen hinaus in die Welt“ soll den Blick der Besucher auf die Wunder dieser Welt schärfen. Der Dozent und ehemalige Erdkundelehrer Reinhard Hampel zeigt Reisefreudigen in welchem Klima sie sich bewegen, wenn sie auf Entdeckertour sind.

Bernd Crößmann freut sich ebenfalls auf den Vortrag von der Freiburger Dozentin Dorothea Grube. „In ihren bewegenden Vorträgen steckt persönliches Engagement dahinter.“ Der Vortrag „Der Geschichte Gesichter geben – Edelweiß – Piraten sind treu“ behandelt den Jugendwiderstand im Dritten Reich. Der Vortrag wird musikalisch begleitet. Kreativ austoben kann man sich in dem Kurs „Paint your change!“. Ziel ist es, seine Wünsche und Ziele kreativ zu gestalten, und so die Veränderung zu verbildlichen. Wer seinen Garten umgestalten will, kommt an einer guten Planung nicht vorbei. Die Gartengestallterin Linda Wagner gibt einen Kurs zu dem Thema „Energievolle Gärten selbst gestalten.“ Vier Wochen vor dem „Wiiberklatsch“ kann man seinen Hut für die Fasnacht bei Christine Zipser selbst gestalten und dekorieren.

Auffrischungskurs für Oma und Opa

Die Hemmschwelle zum Arzt zu gehen, sei bei dem Thema Hörgeräte relativ groß, so Crößmann. Mit dem Vortrag „Hörgesundheit“ können die Teilnehmer sich vorab rund um das Thema Gehör und Hörsystemtechniken informieren. Junge Familien freuen sich über die Unterstützung der Großeltern. Damit alles reibungslos klappt, gibt Susanne Missy einen Auffrischungskurs für Omas und Opas, die auf alle Fragen rund um das Thema Enkelkind gewappnet sein wollen.

Japanisch-Kurs

Auch der Japanisch-Kurs ist wieder mit dabei. Bürgermeister Alexander Guhl erwähnte bei der Programmvorstellung: „Einige Rathausmitarbeiter werden der Partnerstadt Nagai in Japan einen Besuch abstatten, ich werde das weiterleiten.“ Im September findet in größeren Städten die offene Nacht der Volkshochschulen statt. Bad Säckingen möchte das Jubiläum etwas kleiner feiern. Über die Homepage der VHS erhalte man immer die aktuellen Informationen, so Crößmann abschließend.