von Werner Probst

Der bekannte Unternehmer Kurt Grieshaber wird heute 75 Jahre alt. Der Jubilar ist Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande und der Wirtschaftsmedaille des Landes Baden Württemberg. Von 2001 bis 2014 war der Vorstandsvorsitzende der Grieshaber Logistik Group AG Präsident der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee. Eine feste Größe ist der 75-Jährige auch beim SV 08 Laufenburg. Zwei Jahrzehnte fungierte er als Vorsitzender und ist seit 1998 Ehrenpräsident des Fußballclubs.

Mehr als 700 Mitarbeiter

Die Bad Säckinger Firma Grieshaber Logistik Group beschäftigt an mehreren Standorten in Deutschland und Frankreich derzeit über 700 Mitarbeiter. Viele von ihnen sind schon Jahrzehnte in dem Unternehmen tätig. Über die Entwicklung des ursprünglich in Laufenburg angesiedelten Unternehmens sagt der Jubilar: „Nur zusammen mit meinen langjährigen Wegbegleitern und einem hervorragenden Team war das erfolgreiche Wachstum überhaupt möglich.“ Viele Jahrzehnte wurde mit viel Einsatz an dieser Entwicklung gearbeitet, getreu dem Leitspruch: „Es gibt keinen Fahrstuhl zum Erfolg, sondern man muss die Treppe benutzen.“

Vater gründete Familienunternehmen

Kurt Grieshaber wuchs in der damals noch selbstständigen Gemeinde Rotzel auf, wo sein Vater mit einem gebrauchten Lastwagen das Familienunternehmen gründete. 1961 erfolgte der Umzug an den neuen Standort Luttingen. Der weitere Ausbau der Betriebsanlagen dort scheiterte an den genehmigenden Behörden, was 1999 zu zum Umzug nach Bad Säckingen führte. So wurde die Trompeterstadt zum Hauptsitz des Unternehmens und die neue Basis für die stetige Erweiterung.

Umbau zu Logistikdienstleister

Das Transportunternehmen wurde in Folge zu einem international tätigen, erfolgreichen Logistikdienstleister umgebaut. Grieshaber Logistics Group investierte in moderne leistungsfähige Logistikparks in Bad Säckingen, in Rheinfelden, in Müllheim, in Hombourg im Elsass und in Biebesheim bei Frankfurt/Main. 2011 zeichnete die Bundesvereinigung Logistik die Firma Grieshaber mit dem Deutschen Logistics Service Award aus, was am Markt mit viel Beachtung aufgenommen wurde. Das Unternehmen positionierte sich damit erfolgreich im Bereich der Gesundheitslogistik und erfüllt für die internationalen Kunden höchste Ansprüche. So stieg der Umsatz von 43 Millionen Euro im Jahre 2014 auf 63 Millionen Euro im vergangenen Jahr.

Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt

Kurt Grieshaber übergab bereits 2015 die operative Führung an eine von ihm ausgewählte und über viele Jahre entwickelte Führungsmannschaft. Seit dieser Zeit gilt die Devise „Nicht mehr im Unternehmen arbeiten, sondern am Unternehmen arbeiten“. „Wir haben bei Grieshaber rechtzeitig die Verantwortung auf mehreren Schultern verteilt und haben uns mit dieser Ausrichtung fit für die Zukunft gemacht“, sagte der nunmehr 75-Jährige. Er verheimlicht aber nicht, dass es ihm immer noch viel Freude bereitet, das Unternehmen mit seinem Rat zu begleiten. Die Grieshaber Logistics Group ist immer noch ein Familienunternehmen und befindet sich zu 100 Prozent im Besitz von Kurt und Inge Grieshaber und den Kindern Katja und Andreas, welche beide ebenfalls in Führungspositionen im Unternehmen tätig sind.

Bei all den vielen geschäftlichen Tätigkeiten stand aber auch seine Familie im Mittelpunkt. 1967 heiratete er seine Frau Inge. Zwei Kinder kamen auf die Welt. Auf dem Rappenstein in Laufenburg wohnt die Familie in einer schönen Umgebung. Auf dem Programm stehen immer wieder, mit seiner Frau zusammen, Konzertbesuche von bekannten Rocklegenden. In seiner Freizeit ist Kurt Grieshaber immer noch sportlich unterwegs. Während er in jungen Jahren selbst die Fußballstiefel für den Laufenburger SV 08 schnürte, wurde er bereist 22-jährig stellvertretender Vorsitzender, dann Vorsitzender und ist nunmehr Ehrenpräsident und Hauptsponsor. Öfters besucht er mit einer Enkelin die Heimspiele des SC Freiburg, ist aber auch selbst noch sportlich aktiv, denn er fährt leidenschaftlich Ski alpin und ist als Golfer auf diversen Plätzen in der Natur. Zu seinen Höhepunkten in der Freizeit gehören immer noch Motorradtouren mit Freunden, die ihn seit mehr als 25 Jahren durch Europa, Südafrika, Namibia und die USA führen.