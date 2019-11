Sie rockt schon seit zwei Jahrzehnten die Bühnen in Europa und in den USA, nun rockt die Tribute-Band AC/DX mit ihrer „AC/DC-Rock-Show“ am Samstag, 30. November, das Gloria-Theater. AC/DC gehört zu den größten Rockbands aller Zeiten – kein Wunder also, dass es an Cover-Formationen nicht mangelt. Die Tribute-Band AC/DX ist dennoch etwas Besonderes. „Andere Bands spielen Stromgitarre, AC/DX sind pure Energie“, schreibt Jochen Frank Schmidt, Intendant des Gloria-Theaters in einer Pressemitteilung.

Seit 20 Jahren

Ende November ist im Gloria-Theater die „AC/DC-Rock-Show“ zu sehen, dargeboten von AC/DX. Das bedeutet für Schmidt: „Die Hütte wackelt“. Die fünf Jungs aus Weiden in der Oberpfalz touren schon seit 20 Jahren durch die Republik und sie wissen, wie man ein Publikum mitreißt.

Wer kennt sie nicht?

Bon Scott, Angus Young und Brian Johnson – die australischen Rock-Götter. Hits wie „Thunderstruck“, „Highway To Hell“ oder „Hells Bells“ haben sie und ihre Band AC/DC unsterblich gemacht. AC/DX geben alles, um dem Erbe ihrer Idole gerecht zu werden. Sie zelebrieren das Original mit einer Leidenschaft, die ihresgleichen sucht.

Die Tribute-Band AC/DX bringt mit ihrer “AC/DC-Rock-Show“ am Samstag, 30. November, das Gloria-Theater zum Glühen. | Bild: Rom Entertainment LTD

Dazu gehört beispielsweise auch, dass sie Kanonen zu „For those about to rock“ abfeuern, dass sie einen echten Dudelsack zu „It´s a long way to the top“ blasen, dass sie zu all dem Höllenspektakel ehrfürchtig züngelnde Flammensäulen tanzen lassen und dass sie eine ebenso monströse wie ulkige, aber eben lebendige „Rosie“-Figur auf der Bühne präsentieren. Schmidt: „AC/DX lassen hier die Luft glühen, das steht fest, denn statt die großen Klassiker der Australier einfach nur eins zu eins nachzuspielen, holen die Jungs optisch und musikalisch mit enorm viel Herzblut das Maximale heraus.“

Rock-Show

Veranstaltung: Samstag, 30. November, Showbeginn: 20 Uhr, Preise: 29 bis 38 Euro. Der Vorverkauf läuft. Erhältlich sind die Eintrittskarten wie gewohnt direkt im Gloria-­Theater, im Internet (www.gloria-theater.de), über das Kartentelefon unter 07761/64 90 sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.